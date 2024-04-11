Россияне уничтожили одну из самых мощных ТЭС в Украине: в Центрэнерго сделали заявление

В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Трипольская ТЭС полностью разрушена из-за ударов России. Фото из открытых источников

Председатель "Центрэнерго" рассказал, что все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Отмечается, что сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС – это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Таким образом, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева вблизи исторического украинского поселения Триполья, откуда станция и берет свое название. Сначала Трипольская ТЭС имела 4 энергоблока мощностью 300 МВт каждый. Впоследствии было решено построить два дополнительных энергоблока идентичного типа.

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"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", — отметил глава государства.



