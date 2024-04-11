logo

BTC/USD

70797.05

ETH/USD

3571.57

LTC/USD

97.43

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дефицит боеприпасов: в ISW рассказали, сможет ли помочь ВСУ удержать фронт использование БпЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Дефицит боеприпасов: в ISW рассказали, сможет ли помочь ВСУ удержать фронт использование БпЛА

Аналитики ISW считают, что, пока Запад не закроет вопрос по своевременным поставкам боеприпасов, у украинских защитников будут большие сложности

сегодня, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Хотя украинские военные эффективно используют беспилотники, но это не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.  Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW). 

Дефицит боеприпасов: в ISW рассказали, сможет ли помочь ВСУ удержать фронт использование БпЛА

Беспилотники. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 10 апреля, что Украина успешно производит беспилотники, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы или артиллерию.

Как отмечают аналитики, способность Украины отражать механизированные атаки с помощью беспилотников является частичным смягчением, однако постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронированную технику быстро и в большом количестве. Вместе с тем командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил 10 апреля, что российские войска сейчас имеют преимущество в артиллерии пять к одному... но могут иметь преимущество в артиллерии 10 к одному "через несколько недель", если Соединенные Штаты и в дальнейшем будут медлить с предоставлением военной помощи Украине.

Эксперты также указывают на то, что угроза российской наступательной операции на Харьков или Сумы, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свои ограниченные силы и средства на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов лишь еще больше усилила бы эту динамику.

"Украинские войска, вероятно, не смогут соревноваться с инициативой на всем театре боевых действий и более активно распределять свои ресурсы, если не будут продолжать решать свои кадровые проблемы и не получат дополнительной западной помощи", — заключают в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-10-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости