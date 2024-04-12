Путин сделал циничное заявление об ударах по энергетике Украины: говорит о гуманности

Российский диктатор Владимир Путин высказался о террористических атаках своих солдат на энергетические объекты Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление хозяин Кремля сделал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам якобы связаны с "решением одной из задач, которые РФ перед собой ставила".

"Это – демилитаризация. Мы, прежде всего, исходим из того, что мы таким образом влияем на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", — добавил российский диктатор.

При этом Владимир Путин рассказал, что обстрел "стал ответом" на украинские удары по "российским энергообъектам".

"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее", — нафантазировал глава Кремля.

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