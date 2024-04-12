Сценарий переговоров Украины и РФ: действительно ли идут торги, что станет решающим

В апреле активизировалась тема гипотетических мирных переговоров. Стало известно, что в середине июня в Швейцарии состоится саммит по украинской формуле мира, которую не принимает Россия, потому ее и не пригласили на мероприятие (хоть в Кремле делают вид, что сами отказались от участия). Свой новый "мирный план" предлагает Турция, но он неприемлем для Украины, о чем уже заявили в Офисе президента. Не исключено, что Администрация президента США Джо Байдена пытается о чем-то договориться с Кремлем, причем, за счет Украины. А мечтающий вернуться в Белый дом Дональд Трамп якобы готов шантажировать как Украину, так и Россию, пытаясь усадить их за стол переговоров в случае, если вновь станет президентом. О чем говорят действия и слухи в ракурсе переговорного кейса? Есть ли шанс на реальные переговоры в текущем году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Ближайшие месяцы станут переломными в контексте мирных переговоров
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала подчеркивает, что любые мирные инициативы те или иные страны предлагают, исходя из своих национальных интересов.
"Та же Турция хочет получить больше геополитического веса, что равнозначно и улучшению экономического состояния. У Эрдогана уже есть посреднический опыт. Достаточно вспомнить переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле весной 2022-го (когда речь шла фактически о нашей капитуляции и колонизации, чего, к счастью, не случилось), заключенную летом того же года при активном участии Анкары "зерновую сделку"
, ряд успешных обменов пленными", – напоминает эксперт.
Но, уточняет он, кто бы и какой бы мирный план сейчас не продвигал/предлагал, всё будет решаться на фронте. Успех или неуспех какой-то из сторон и определит переговорные позиции.
"Что касается саммита мира (точнее – конференции, т.к. там будут только обсуждать и рекомендовать, но не принимать решение), который планируется провести летом в Швейцарии
, Россия уже дала понять, что не будет там ни участвовать (хоть ее и так не приглашали), ни прислушиваться к его итогам. Так что встреча эта скорее будет с прицелом на руководство Украины. И именно ему в итоге скажут – садиться или нет за стол переговоров с РФ в обозримом будущем. И обговариваться будут, скорее всего, не только украинские, но и китайские, африканские, турецкие предложения. А рекомендации вынесут, опять же, отталкиваясь от ситуации на фронте", – прогнозирует Виталий Бала.
Он обращает внимание, что ЕС, который сейчас фактически возглавил президент Франции Макрон, а также Великобритания, судя по всему, стоят на том, что сейчас не время для переговоров. Мол, Украина должна сперва укрепить свои позиции, а Россия не выглядеть победителем.
"Учитывая это, – отмечает эксперт, – ближайшие месяцы, похоже, станут переломными в контексте мирных переговоров. Акцентирую – с учетом ситуации на фронте".
На нас продолжат давить
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:
"Когда министр обороны США критикует Украину за удары по российским НПЗ
, это звучит, мягко говоря, удивительно. Почему-то на то, как РФ крушит украинскую энергосистему, уничтожив буквально вчера Трипольскую ТЭС, таких активных реакций от руководителя Пентагона не было".
И такие реакции/не реакции говорят о том, что некие торги, действительно, идут, считает эксперт. В том числе между Вашингтоном и Москвой.
"Как рассказывал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, в американском политикуме, действительно, всё чаще обговаривается необходимость переговоров между Украиной и Россией. Именно об этом, похоже, – позорное затягивание с выделением нам помощи
. И именно об этом – периодические заявления Трампа (или приписываемые ему), что он, якобы, быстро закончит российско-украинскую войну, если станет президентом. Вот только какой ценой?! За счет украинских территорий?! Нонсенс, когда в США едет глава британского МИД, пытаясь уломать Трампа перестать через своих марионеток в Конгрессе блокировать выделение помощи Украине. Почему наши политики, депутаты, дипломаты не делают этого? Да они должны не вылезать сейчас из США, лоббируя проукраинские инициативы, поясняя их важность для самих американцев", – подчеркивает Сергей Дойко.
По его словам, есть вопросы и к Европе, откуда также периодически звучат миротворческие призывы. Причем не только от Венгрии, с которой давно всё понятно, но и со стороны той же Германии, канцлер которой трусит передавать нам ракеты Taurus якобы из-за того, что Путин нажмет тогда ядерную кнопку.
"Так что, пусть РФ продолжает уничтожать нашу страну? А между тем, на третьем году полномасштабной войны в Украине у европейцев была уйма времени, чтобы понять, чего ожидать от России. Не справедливого мира – точно. Ведь она лишь наращивает мощности своего ВПК. Тогда как ЕС только начал раскачиваться в данном направлении", – акцентирует эксперт.
Тот же Китай, продолжает он, просто занял выжидательную позицию, презентовав год назад псевдомирный план, где – одни лозунги, но никакой конкретики.
"И теперь КНР просто сидит на берегу и ждет, когда мимо проплывает труп врага. Причем, Китаю всё равно – какого именно. Будет ли это обескровленная Россия либо изможденный и полураздавленный Запад (в случае проигрыша Украины), – поясняет Сергей Дойко. – У Турции тоже свои игры — попытка получить политически и экономически дивиденды на российско-украинской войне".
В итоге те, констатирует эксперт, те, кто нам помогают, делают это так, чтоб мы могли выстоять (пусть и истекая кровью, на пределе), но не победить. И такая постыдная западная стратегия вызывает праведный гнев у украинцев.
"Нет сомнений, что на нас продолжат давить. И враги, и некоторые друзья, которые не такие уж и друзья в итоге. Важно, чтоб в конечном плане тот или иной мирный план отвечал интересам Украины, – уверен Сергей Дойко. – Мы – жертва агрессии, на нас напали. И именно агрессор должен понести наказание, а не жертва — пострадать еще больше".
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