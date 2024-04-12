Сценарий переговоров Украины и РФ: действительно ли идут торги, что станет решающим

В апреле активизировалась тема гипотетических мирных переговоров. Стало известно, что в середине июня в Швейцарии состоится саммит по украинской формуле мира, которую не принимает Россия, потому ее и не пригласили на мероприятие (хоть в Кремле делают вид, что сами отказались от участия). Свой новый "мирный план" предлагает Турция, но он неприемлем для Украины, о чем уже заявили в Офисе президента. Не исключено, что Администрация президента США Джо Байдена пытается о чем-то договориться с Кремлем, причем, за счет Украины. А мечтающий вернуться в Белый дом Дональд Трамп якобы готов шантажировать как Украину, так и Россию, пытаясь усадить их за стол переговоров в случае, если вновь станет президентом. О чем говорят действия и слухи в ракурсе переговорного кейса? Есть ли шанс на реальные переговоры в текущем году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ближайшие месяцы станут переломными в контексте мирных переговоров

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала подчеркивает, что любые мирные инициативы те или иные страны предлагают, исходя из своих национальных интересов.

ряд успешных обменов пленными", – напоминает эксперт. "Та же Турция хочет получить больше геополитического веса, что равнозначно и улучшению экономического состояния. У Эрдогана уже есть посреднический опыт. Достаточно вспомнить переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле весной 2022-го (когда речь шла фактически о нашей капитуляции и колонизации, чего, к счастью, не случилось), заключенную летом того же года при активном участии Анкары "зерновую сделку"

Но, уточняет он, кто бы и какой бы мирный план сейчас не продвигал/предлагал, всё будет решаться на фронте. Успех или неуспех какой-то из сторон и определит переговорные позиции.

Россия уже дала понять, что не будет там ни участвовать (хоть ее и так не приглашали), ни прислушиваться к его итогам. Так что встреча эта скорее будет с прицелом на руководство Украины. И именно ему в итоге скажут – садиться или нет за стол переговоров с РФ в обозримом будущем. И обговариваться будут, скорее всего, не только украинские, но и китайские, африканские, турецкие предложения. А рекомендации вынесут, опять же, отталкиваясь от ситуации на фронте", – прогнозирует Виталий Бала. "Что касается саммита мира (точнее – конференции, т.к. там будут только обсуждать и рекомендовать, но не принимать решение), который планируется провести летом в Швейцарии

Он обращает внимание, что ЕС, который сейчас фактически возглавил президент Франции Макрон, а также Великобритания, судя по всему, стоят на том, что сейчас не время для переговоров. Мол, Украина должна сперва укрепить свои позиции, а Россия не выглядеть победителем.

"Учитывая это, – отмечает эксперт, – ближайшие месяцы, похоже, станут переломными в контексте мирных переговоров. Акцентирую – с учетом ситуации на фронте".

На нас продолжат давить

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

это звучит, мягко говоря, удивительно. Почему-то на то, как РФ крушит украинскую энергосистему уничтожив буквально вчера Трипольскую ТЭС таких активных реакций от руководителя Пентагона не было". "Когда министр обороны США критикует Украину за удары по российским НПЗ

И такие реакции/не реакции говорят о том, что некие торги, действительно, идут, считает эксперт. В том числе между Вашингтоном и Москвой.

И именно об этом – периодические заявления Трампа (или приписываемые ему), что он, якобы, быстро закончит российско-украинскую войну, если станет президентом Вот только какой ценой?! За счет украинских территорий?! Нонсенс, когда в США едет глава британского МИД, пытаясь уломать Трампа перестать через своих марионеток в Конгрессе блокировать выделение помощи Украине Почему наши политики, депутаты, дипломаты не делают этого? Да они должны не вылезать сейчас из США, лоббируя проукраинские инициативы, поясняя их важность для самих американцев", – подчеркивает Сергей Дойко. "Как рассказывал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, в американском политикуме, действительно, всё чаще обговаривается необходимость переговоров между Украиной и Россией. Именно об этом, похоже, – позорное затягивание с выделением нам помощи

По его словам, есть вопросы и к Европе, откуда также периодически звучат миротворческие призывы. Причем не только от Венгрии, с которой давно всё понятно, но и со стороны той же Германии, канцлер которой трусит передавать нам ракеты Taurus якобы из-за того, что Путин нажмет тогда ядерную кнопку.

"Так что, пусть РФ продолжает уничтожать нашу страну? А между тем, на третьем году полномасштабной войны в Украине у европейцев была уйма времени, чтобы понять, чего ожидать от России. Не справедливого мира – точно. Ведь она лишь наращивает мощности своего ВПК. Тогда как ЕС только начал раскачиваться в данном направлении", – акцентирует эксперт.

Тот же Китай, продолжает он, просто занял выжидательную позицию, презентовав год назад псевдомирный план, где – одни лозунги, но никакой конкретики.

"И теперь КНР просто сидит на берегу и ждет, когда мимо проплывает труп врага. Причем, Китаю всё равно – какого именно. Будет ли это обескровленная Россия либо изможденный и полураздавленный Запад (в случае проигрыша Украины), – поясняет Сергей Дойко. – У Турции тоже свои игры — попытка получить политически и экономически дивиденды на российско-украинской войне".

В итоге те, констатирует эксперт, те, кто нам помогают, делают это так, чтоб мы могли выстоять (пусть и истекая кровью, на пределе), но не победить. И такая постыдная западная стратегия вызывает праведный гнев у украинцев.

"Нет сомнений, что на нас продолжат давить. И враги, и некоторые друзья, которые не такие уж и друзья в итоге. Важно, чтоб в конечном плане тот или иной мирный план отвечал интересам Украины, – уверен Сергей Дойко. – Мы – жертва агрессии, на нас напали. И именно агрессор должен понести наказание, а не жертва — пострадать еще больше".

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит вокруг темы переговоров Украины и РФ: почему столько разговоров о саммите мира.



