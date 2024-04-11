В Офисе президента ответили на мирный план Турции. Приемлем ли он для Украины

Михаил Подоляк заявил, что на самом деле нет никаких альтернативных "мирных планов", не предполагающих проигрыш страны-агрессора России.

Михаил Подоляк

По его словам, для Украины есть только "формула мира" президента Владимира Зеленского, которая предполагает, что страна-агрессор должна выйти из всех оккупированных территорий. Также мир, говорит Подоляк, предусматривает, в частности, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.

"Все остальное – это только о желании… продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима"

, – подчеркнул Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Турции предложили "мирный план", чтобы остановить войну России против Украины. Он предполагает замораживание войны по линии фронта. Также Анкара предлагает в 2040 году провести в Украине референдум, на котором определить судьбу оккупированных территорий. Также речь не идет о том, что Украина будет членом НАТО.

При этом эксперты отмечают, что всякого рода мирные инициативы только усиливают аппетиты врага , который хочет исключительно одного – добиться полной капитуляции Украины. В этих намерениях агрессору очень помогают западные союзники Украины, которые не предоставляют ей необходимое оружие и даже просят не наносить удары по территории России.

Более того, в информационное пространство запускают мнения, что если Украина откажется от оккупированных территорий, то ее могут принять в НАТО. Эксперты такие предложения называют верхом цинизма, ведь НАТО ничего не сделало для победы Украины.