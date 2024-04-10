США объяснили, почему просят Киев не бить по российским НПЗ: предлагают альтернативу

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики. Нашей стране якобы "выгоднее" атаковать другие цели. Как передает портал "Комментарии", заявление главы Пентагона приводит Bloomberg.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Эти удары (Ред. – по российским НПЗ) могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", — заявил Остин во время заседания комитета Сената по делам вооруженных сил.

Такое заявление сразу раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена препятствует активным действиям Украины по политическим причинам.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", — сказал сенатор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" информировали – почему России не удается отремонтировать поврежденные НПЗ: СМИ узнали причину.



