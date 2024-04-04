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Почему России не удается отремонтировать поврежденные НПЗ: СМИ узнали причину

По информации Reuters, санкции США мешают попыткам России отремонтировать НПЗ

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в ремонте нефтеперерабатывающих заводов, которые были построены с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Почему России не удается отремонтировать поврежденные НПЗ: СМИ узнали причину

Удар по российским НПЗ. Фото из открытых источников

СМИ, ссылаясь на источники в отрасли, отмечает, что трудности РФ усугубляются атаками украинских дронов, которые в этом году поразили как минимум дюжину российских НПЗ. 

По подсчетам "Reuters", атаки вынудили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

"Если поток дронов продолжится такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить объемы нефтепереработки в России быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать", — сказал эксперт по российской энергетической отрасли и научный сотрудник Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.

При этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что все НПЗ будут отремонтированы к июню, не уточнив подробностей.

Аналитики отмечают, Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции в отношении тысяч российских компаний после вторжения на Украину, и около 1000 компаний объявили о своем уходе из страны. Странам, находящимся под западными санкциями, таким как Россия и Иран, уже давно удалось найти лазейки для получения запасных частей для техники западного производства, такой как самолеты или автомобили. Но нефтеперерабатывающее оборудование встречается гораздо реже и более специализировано; Западные фирмы ужесточили проверки, чтобы помешать России импортировать запасные части через третьи страны, сообщил один из пяти источников.

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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/us-sanctions-hamper-russian-efforts-repair-refineries-sources-say-2024-04-04/
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