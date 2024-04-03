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Почему РФ пропустила двойной удар от Украины: о чем говорит реакция Запада

Украина демонстрирует, что наши возможности больше, чем представляют наши враги

сегодня, 14:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФВ России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват КиеваА мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФО чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему РФ пропустила двойной удар от Украины: о чем говорит реакция Запада

Удар беспилотников. Фото из открытых источников

Важный момент в российско-украинской войне

По мнению директора Института мировой политики, политэксперта, автора книги "Гибридная война" Евгения Магды, успешная атака украинских дронов по объектам в Татарстане, организованная СБУ и ГУР стала важным моментом в российско-украинской войне.

"Причина очевидна – расстояние. Когда удар наносится более чем за тысячу км, это разрушает созданный Путиным миф, что у него якобы всё под контролем. Кроме того, теперь РФ придется перебрасывать свои комплексы ПВО так, чтоб защищать еще большие территории. Ну, а визг некоторых российских депутатов и пропагандистов, что дроны якобы запустили с Казахстанаэто попытка оправдать тот факт, что Россия оказалась неспособна защитить свое широко разрекламированное еще в прошлом году производство дронов в Елабуге", – считает эксперт.

Он напоминает, что сами роспропагандисты показали тогда на весь мир сюжет о сборке дронов в том месте, надеясь, что на таком расстоянии их не достанут. А мы достали.

"Когда Украина действует таким образом – это всегда двойной удар. И по собственно объектам, и по репутации путинского режима. Плюс – демонстрация того, что наши возможности большечем представляют наши враги", – заключает Евгений Магда.

Можно и нужно атаковать все цели на территории РФ

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков акцентирует, что инфраструктура агрессора, завод по производству "Шахедов", нефтепеработка – это законные военные цели. Ведь все они, так или иначе, работают на войну. 

Удары по Татарстану говорят о двух важных вещах, отмечает эксперт.

Во-первых, у нас появились средства, способные точно поражать цели на расстоянии 1,2 тысячи км. И все российские объекты, работающие на войну и находящиеся в этом радиусе, уже под угрозой.

Во-вторых, российская ПВО в очередной раз доказало свою дырявостьКак в свое время советская, что продемонстрировал скандальный прилет немецкого летчина Матиуса Руста в Москву (28 мая 1987 года приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров).

"Можно и нужно атаковать все цели на территории РФ, какие можем. Причем, делать это массированно и быстро, чтоб враг не успел подготовиться к таким атакам, – считает Александр Кочетков. – Что касается реакции Запада, поддержки или не поддержки подобных наших действий, всё это дежурное политическое словоблудие – не более. От того, что США не поддерживают такие удары, они не прекратятся. Мы, между прочим, тоже не поддерживаем не предоставление так нужной нам военной помощи со стороны Штатов. Это никак не влияет на реальное положение вещей".

Украина лишь отвечает на те или иные проявления агрессии РФ

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Когда США заявляют, что атаки на объекты российского нефтепереработки это якобы "перегиб"им стоило бы напомнить о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, о стертом с лица земли бомбардировками немецком Дрездене во время Второй мировой и так далее. Особого общественного и политического возмущения в Штатах это тогда не вызывало. Потому что это – война".

В нашем случае, подчеркивает эксперт, речь тоже о войне. Причем, Украина борется за справедливый мир не только для себя, но и для Европы, демократического мира, да и мира в целом.

"Угрозы же со стороны России понятны. Она – враг. Откровенный, подлый, жестокий, циничный. О чем говорит масса военных преступлений, недавние целенаправленные удары по нашей энергосистеме и так далее. И Украина фактически лишь отвечает на те или иные проявления агрессии РФ, – поясняет Сергей Войченко. – И имеет на это полное право".

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Источник: https://comments.ua/
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