Почему РФ пропустила двойной удар от Украины: о чем говорит реакция Запада

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Кравцев Сергей
В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Удар беспилотников. Фото из открытых источников
По мнению директора Института мировой политики, политэксперта, автора книги "Гибридная война" Евгения Магды, успешная атака украинских дронов по объектам в Татарстане, организованная СБУ и ГУР стала важным моментом в российско-украинской войне.
Он напоминает, что сами роспропагандисты показали тогда на весь мир сюжет о сборке дронов в том месте, надеясь, что на таком расстоянии их не достанут. А мы достали.
Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков акцентирует, что инфраструктура агрессора, завод по производству "Шахедов", нефтепеработка – это законные военные цели. Ведь все они, так или иначе, работают на войну.
Удары по Татарстану говорят о двух важных вещах, отмечает эксперт.
Во-первых, у нас появились средства, способные точно поражать цели на расстоянии 1,2 тысячи км. И все российские объекты, работающие на войну и находящиеся в этом радиусе, уже под угрозой.
Во-вторых, российская ПВО в очередной раз доказало свою дырявость. Как в свое время советская, что продемонстрировал скандальный прилет немецкого летчина Матиуса Руста в Москву (28 мая 1987 года приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров).
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:
В нашем случае, подчеркивает эксперт, речь тоже о войне. Причем, Украина борется за справедливый мир не только для себя, но и для Европы, демократического мира, да и мира в целом.
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