В Офисе президента прокомментировали удар по целям в Татарстане. Чего добивается Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что украинские беспилотники нанесли удары по заводу, на котором собирали "шахеды" и НПЗ в Татарстане. По его словам, операцию провели силами сотрудников Главного управления разведки Минобороны и СБУ.

Михаил Подоляк

При этом Подоляк подчеркнул, что международным правом разрешено уничтожать все объекты, обеспечивающие действия агрессора на ее территории. Именно поэтому, добавил он, Украина имеет право уничтожать такие объекты на территории России.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что ключевой удар был нанесен по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу, который, как известно, производит 18 миллионов тонн нефти в год. При этом, по его информации, оккупанты в течение последних пяти-шести лет вложили очень много средств в развитие именно этого НПЗ.

"Фундаментально наносятся удары как раз по нефтепереработке, ведь это ключевой инструмент влияния на Россию"

, – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Также он рассказал, что в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане работает несколько заводов, производящих ударные БПЛА. По его информации, на этих заводах по производству "шахедов" работают инженеры из Ирана.

Одним словом, подчеркнул Подоляк, эффективность дальнобойных украинских беспилотников уже доказана. Теперь, добавил он, нужно их больше производить, чтобы масштабировать атаки по военным целям на территории страны-агрессора. Кроме того, советник главы ОП добавил, что необходимо переносить войну на территорию России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина успешно применила против РФ беспилотники собственного производства, способные преодолеть более 1000 км.



