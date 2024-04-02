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Эта масштабная атака дронов по территории России войдет в учебники: подробности от Reuters

Украина атаковала объекты на территории РФ, преодолев расстояние в более, чем 1000 км

сегодня, 14:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина нанесла масштабный удар по территории России с помощью дронов. В Татарстане получил серьезные повреждения третий по величине российский НПЗ, а также производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Эта масштабная атака дронов по территории России войдет в учебники: подробности от Reuters

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинские дроны атаковали НПЗ примерно в 1300 км от линии фронта, поразив основное предприятие, перерабатывающее около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день. На кадрах с места происшествия видно, что дрон врезался в первичную нефтеперерабатывающую установку CDU-7 на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко". На долю установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода.

Издание отмечает, удар стал одним из нескольких в Татарстане, высокоиндустриальном регионе к юго-востоку от Москвы.

Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что Украина нанесла удар по крупному российскому нефтяному объекту в Татарстане, чтобы сократить доходы России от нефти. Источник также сообщил, что беспилотники украинского производства нанесли удар по заводу по производству "Шахедов", причинив "значительный ущерб".

Как отмечает Reuters, в последние месяцы Украина начала атаковать НПЗ России, второго по величине экспортера нефти в мире, что "отрицательно сказалось на весьма прибыльной торговле Москвой нефтепродуктами".

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей в России были остановлены атаками дронов.

Украина предприняла серию громких атак вглубь России, направленных либо на подрыв российской военной машины, либо, как это было в случае с атакой дронов на Кремль в 2023 году, на то, чтобы донести реальность войны до самого сердца России.

Украинские источники утверждают, что они несут ответственность за планирование и проведение атак дронов на территории России. США неоднократно заявляли, что не поддерживают украинские удары внутри России.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/republicans-blast-trump-over-threat-abandon-nato-allies-2024-02-12/
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