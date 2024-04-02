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В России заявили, что атаковавшие РФ дроны были запущены из Казахстана

Российский депутат Андрей Гурулев считает, что атака по заводам по производству дронов в Татарстане могла быть организована с территории Казахстана.

сегодня, 16:42
Автор:
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Slava Kot
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что атаковавшие два завода в Татарстане беспилотники могли прилететь не с территории Украины, а из Казахстана. По его словам, регионы республик в Средней Азии почти безлюдны и не находятся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России заявили, что атаковавшие РФ дроны были запущены из Казахстана

Депутат Госдумы Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

Андрей Гурулев считает, что безлюдные регионы Средней Азии могли стать местом, куда попала техника, совершившая атаку на заводы в Татарстане.

"Необходимо понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые находятся на северо-западной стороне. Они почти безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС", — сказал Гурулев.

Город Елабуга, где были атакованы российские предприятия, находится в 500 км от границы с Казахстаном, тогда как до украинской границы расстояние составляет около 1500 км.

Напомним, что на территории Республики Татарстан существует особая экономическая зона "Алабуга", где россияне расположили предприятия по изготовлению беспилотников, похожих на иранские дроны-камикадзе, которые Россия периодически запускает по Украине. Именно в эти предприятия были нанесены удары беспилотниками. Кроме того, в Нижнекамске было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал удары дронов по России. Картаполов рассказал, сколько еще продлится для России такая ситуация.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия обратилась за помощью к Казахстану.



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