СМИ узнали, почему российская ПВО не справляется с украинскими дронами

Россиянам не удается сбивать украинские беспилотники с искусственным интеллектом. Тем самым, пока оккупанты ломают голову над новым подходом Украины, ВСУ продолжают уничтожать энергетическую отрасль России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дрон

В материале телеканала отмечается, что украинские дроны успешно долетают до Москвы, Рязани и других российских городов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская ПВО не справляется, поэтому атаки все чаще становятся успешными.

Журналисты подчеркивают, эти смелые украинские удары наносят удар по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы. Атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий, сообщил источник, близкий к украинской программе беспилотников.

"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", — говорит источник.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется. Он способен определить, где он находится, не требуя связи со спутниками.

Министерство обороны и Службы безопасности Украины отказались комментировать информацию о дронах с ИИ.

Издание пишет, что Украина построила полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и лучше подготовленного промышленного оборудования России.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали подробности об атаке ГУР завода по сборке "Шахедов" в РФ.



