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СМИ узнали, почему российская ПВО не справляется с украинскими дронами

По информации CNN, Украина активно атакует Россию дронами с искусственным интеллектом

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россиянам не удается сбивать украинские беспилотники с искусственным интеллектом. Тем самым, пока оккупанты ломают голову над новым подходом Украины, ВСУ продолжают уничтожать энергетическую отрасль России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

СМИ узнали, почему российская ПВО не справляется с украинскими дронами

Дрон

В материале телеканала отмечается, что украинские дроны успешно долетают до Москвы, Рязани и других российских городов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская ПВО не справляется, поэтому атаки все чаще становятся успешными.

Журналисты подчеркивают, эти смелые украинские удары наносят удар по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы. Атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий, сообщил источник, близкий к украинской программе беспилотников.

"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", — говорит источник.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется. Он способен определить, где он находится, не требуя связи со спутниками.

Министерство обороны и Службы безопасности Украины отказались комментировать информацию о дронах с ИИ.

Издание пишет, что Украина построила полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и лучше подготовленного промышленного оборудования России.

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/04/01/energy/ukrainian-drones-disrupting-russian-energy-industry-intl-cmd/index.html
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