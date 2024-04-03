Произошел перелом стратегии Украины в войне: в ISW раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Последняя атака беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан, свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Американские военные аналитики напомнили, что 2 апреля украинские дроны атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Елабуга, Республика Татарстан. В ISW обратили внимание на тот факт, что это предприятие расположено на расстоянии более 1200 километров от границы Украины с РФ.
По данным агентства Reuters, подобные регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.
Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии более тысячи километров. Атаковано вражеское предприятие в Татарстане, и это была спецоперация ГУР Минобороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам не удается сбивать украинские беспилотники с искусственным интеллектом. Тем самым, пока оккупанты ломают голову над новым подходом Украины, ВСУ продолжают уничтожать энергетическую отрасль России. Об этом сообщает "CNN".
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