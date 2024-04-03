Произошел перелом стратегии Украины в войне: в ISW раскрыли подробности

Последняя атака беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан, свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики напомнили, что 2 апреля украинские дроны атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Елабуга, Республика Татарстан. В ISW обратили внимание на тот факт, что это предприятие расположено на расстоянии более 1200 километров от границы Украины с РФ.

По данным агентства Reuters, подобные регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

"2 апреля произошли первые украинские удары по Татарстану, и расстояние целей от границ Украины является значительным переломом в продемонстрированной способности Украины наносить удары на большие расстояния в глубоком российском тылу. По оценкам ISW, такие украинские удары являются необходимым компонентом украинской кампании по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые поставляют и поддерживают российскую армию", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии более тысячи километров. Атаковано вражеское предприятие в Татарстане, и это была спецоперация ГУР Минобороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам не удается сбивать украинские беспилотники с искусственным интеллектом. Тем самым, пока оккупанты ломают голову над новым подходом Украины, ВСУ продолжают уничтожать энергетическую отрасль России. Об этом сообщает "CNN".



