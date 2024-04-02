Депутат Госдумы РФ отреагировал на удар по заводу по производству дронов в России

Российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал утренние атаки дронов по "Алабаге" — российское предприятие, где производятся дроны-камикадзе иранской модели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Андрей Картаполов об ударах по России. Фото из открытых источников

На территории Татарстана расположена особая экономическая зона "Алабуга", где производят беспилотники Shahed, которыми Россия постоянно атакует Украину. 2 апреля объекты предприятия атаковали украинские дроны, которые повлекли за собой мощный взрыв.

На это отреагировал депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов, рассказавший, когда для России закончатся атаки дронов по ее территории.

"Когда Киев возьмем, тогда и закончится беспредел с беспилотниками, а пока будем отражать эти подлые террористические затеи. Мы имеем дело с очень подлым противником, не воюющим традиционными методами, а привыкшим избивать втихаря", — утверждает Картаполов.

Российский генерал также заявил, что удар по предприятию, где производятся дроны для атаки по Украине, это, по его мнению, не военный объект.

Эксперты указывают, что удары на территории России все чаще отбываются не по нефтехранилищам, а по предприятиям по переработке нефти. Именно эти заводы имеют западные технологии, которые России труднее купить из-за санкций. Кроме того, атаки по НПЗ и другим объектам в России могут повлиять сильнее на ее экономику, чем уже наложенные санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии допускают передачу Украине дальнобойных ракет.



Также "Комментарии" писали, что Иран отправил в Россию большой груз. В ВСУ объяснили, что там.