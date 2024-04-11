Почему мы потеряли Трипольскую ТЭС: какие выводы и к кому есть вопросы

В четверг, 11 апреля, россияне устроили очередную массированную атаку по украинской энергосистеме. В результате была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В НЭК "Укрэнерго" уже призвали украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00, ссылаясь на нарастающий дефицит электроэнергии. На фоне всех этих новостей начали всплывать сообщения председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в Facebook о том, что фортификационные сооружения на всех энергообъектах, включая Трипольскую ТЭС, хорошо защищены и как показала массированная атака 22 марта этого года, способны выдержать прямые и косвенные удары ракет и дронов. Почему же в итоге мы потеряли одну из самых мощных ТЭС, прекрасно понимая, что она может быть мишенью врага? Не вышло ли так, что деньги из госказны были потрачены неэффективно? Почему наша энергетика становятся всё более уязвимой? Какие могут быть последствия? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар РФ по Трипольской ТЭС. Фото: из открытых источников

Попасть в огромную ТЭС куда легче, чем уничтожить сотни объектов малой продуктивности

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что нынешняя российская атака на энергосистему Украины – не первая. И точно не последняя.

"То, что произошло, не стало чем-то новым. Уже неоднократно ударами россиян были повреждены наши большие ТЭС и ГЭС, объекты распределения. Ситуация сложная. Но проблемы решаемы", – уверяет эксперт.

По его словам, реально в полном объеме восстановить те или иные поврежденные объекты на больших электростанциях. Но нет гарантий, что на них опять не прилетят ракеты или дроны. Защититься от которых стопроцентно невозможно. Для этого необходимо огромное количество средств ПВО/ПРО которых у нас нет.

"Изготовить шелтеры (укрытия, убежища) для огромных тепловых станций за время, оставшееся до начала нового отопительного сезона, не получится. Но можно усилить защиту нашего неба. Для этого нужна поддержка тех же США, с выделением средств ПВО. Всё, что могли нам дать другие партнеры, они, похоже, уже дали. Защиту можно увеличить большим числом мобильных огневых групп, средств радиоэлектронной борьбы, автоматизированных систем распознавания, сопровождения и уничтожения воздушных целей", – поясняет Геннадий Рябцев.

Параллельно с этим, продолжает он, следует работать над созданием в Украине того, что уже давно предусматривалось и стратегий энергетической безопасности, и энергетической стратегией. А именно – созданием децентрализованной, рассредоточенной энергетики.

"Попасть в огромную ТЭС куда легче, чем уничтожить сотни объектов малой продуктивности. Поэтому основной задачей и органов местного самоуправления, и правительств Украины, и наших зарубежных коллег должна стать закупка, установка, запуск когенерациионных установок мощностью от 5 до 30 мегаватт (МВт). Чтоб они одновременно изготовляли электрическую и тепловую энергию. Объединять такие установки в небольшие системы распределения для обеспечения надежности их работы. И обеспечивать сгенерированной на этих установках энергией потребителей в регионах, которые наиболее пострадали от атак агрессора", – отмечает эксперт.

Он предупреждает – если ресурсы будут сосредотачиваться на восстановлении огромных объектов, которые можно разрушить опять, если они будут распорошиваться на реализацию проектов, которые могут дать результат через 5, 10, 20 лет, то мы рискуем сорвать отопительный сезон. Если не по всей Украине, то в наиболее пострадавших регионах – Харьковская, Днепропетровская, Одесская области.

"Важно правильно распределить ресурсы, – уверен Геннадий Рябцев. – Делать ставку на проекты, которые смогут обеспечить результат в ближайшие месяцы".

Нас ожидают очень сложные времена

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко рассуждает следующим образом:

"После сегодняшних обстрелов украинской энергетики, после полного разрушения Трипольской ТЭС, нас ожидают очень сложные времена. Ведь данная ТЭС осуществляла генерацию Киева и Киевской области, а также Черниговской, Житомирской и Черкасской областей".

Плюс – это были маневровые мощности, необходимые нашей энергетике, отмечает эксперт. А так как большинство таких мощностей мы потеряли (ДТЭК, Центрэнерго, ДнепроГЭС) — будут проблемы, особенно в период пиковых нагрузок.

"Целые регионы могут по 10-15 часов в сутки сидеть без света, – прогнозирует Олег Попенко. – По ряду торговых центров уже пошли ограничения в работе эскалаторов, освещения и так далее. А тот же Харьков в ближайшее время может окончательно остаться без электроэнергии".

Страна не готова к массированным атакам с неба

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович поделился таким комментарием:

"Поскольку мы пристально следим за использованием бюджетных средств и государственными закупками, то я могу уверенно сказать – страна не готова к массированным атакам с неба. Ни Генштаб, ни Минобороны не покупают средства ПВО. Деньги, которые в этом году выделены на вооружения, настолько мизерны, что рассчитывать украинцам на безопасность просто не приходится".

Эксперт приводит такой пример: через систему Прозорро в 2023 году на мирные цели было истрачено 963 млрд грн, а у нас в 2024 на покупку вооружений выделено всего 264 млрд грн.

"Вот и всё, что нужно знать и об украинских чиновниках, и о наших генералах. Ни начальник Генштаба, ни главнокомандующий, ни министр обороны не заявляют, что им выделено недостаточно денег. Никто не бьет в набат, что на фронте не хватает дронов и антидроновых систем, что не хватает реанимобилей, минометов, боеприпасов. А не хватает из потому, что украинский чиновник не выделил на это денег. А на мирные закупки – выделил. На автозаки – выделил, на ремонт дорог выделил, на содержание министерств, на якобы усиление защиты ТЭС. А на реальное вооружение – нет! И пока мирные государственные расходы не будут сокращены до минимума, пока не будут расформированы лишние министерства, инспекции, агентства, службы, пока количество бюрократов и силовиков не будет приведено в соответствие с реальным количеством населения (его у нас стало за последние два года на миллионы меньше!), а освободившиеся средства не будут направлены на войну — наша страна будет терпеть поражения и в тылу, и на фронте", – заключает Павел Себастьянович.

Куда исчезла тройная защита на Трипольской ТЭС

Тележурналист, телеведущий, общественный деятель Виталий Гайдукевич у себя в Facebook весьма эмоционально высказался об уничтожении врагом одной из самых мощных ТЭС Украины. Он предложил вспомнить, как чиновники заявляли, что что энергогенерирующие объекты защищены тройной защитой.

И теперь, отмечает журналист, выходит, что эту тройную защиту сгрызли мыши, а вместе с ней и огромные деньги, которые были на нее выделены.

"Какое-то чиновничье чучело заявляло, что энергогенерирующие объекты защищены тройной защитой – кто об этом говорил? Этот автор может объяснить, какие мыши сгрызли тройную защиту на Трипольской ТЭС? Может ли этот государственный деятельно сегодня утром уволен из-за открытого уголовного дела?", – задается вопросом Виталий Гайдукевич.

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