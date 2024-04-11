Уничтожение Трипольской ТЭС: в Укрэнерго обратились к украинцам

НЕК "Укрэнерго" призывает украинцев с пониманием отнестись к тому, что сейчас происходит в стране, ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба компании.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что на Харьковщине действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

Отметим, в результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Председатель "Центрэнерго" рассказал, что все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. Отмечается, что сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС – это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

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