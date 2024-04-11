Чем завершилась эпопея вокруг нового мобилизационного законопроекта: чего ожидать далее

Верховная Рада приняла 11 апреля изрядно видоизмененный законопроект о мобилизации. Как оцениваете его окончательный вид? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Этим летом есть шанс завершить войну с приемлемым для Украины результатом

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

Потому были такие большие процедурные проблемы. Что, акцентирую, говорит о том, что парламент – жив. Что он функционирует, что демократия, за которую мы воюем, тоже у нас есть". "Всё, что у нас происходило с принятием законопроекта о мобилизации, выглядело комично, гротескно, печально. Но в то же время и демократично. Было много правок, много изменений – с тем, чтоб данный документ был более-менее приемлем для общества. Был поиск компромиссов. Никто не хотел брать на себя ответственность за непопулярный закон

В то же время, продолжает эксперт, явственно просматривается и парламентский кризис. Там нет кворума, отсюда и издевательское рассмотрение правок при наличии всего 20 человек в зале заседаний.

"Да, цирк. Но по процедуре всё верно, – отмечает Андрей Еременко. – Также важно понимать, что депутаты, которые находятся сейчас под куполом ВР, были избраны в другой стране, до полномасштабной российской агрессии. И они не соответствуют вызовам времени. И многие из них сами это понимают. Предполагаю, нам скоро понадобятся выборы. Неясно как их провести, учитывая множество вызовов военного времени. Но они явно необходимы".

По мнению эксперта, когда принятый сегодня законопроект обретет силу (для чего его еще должны подписать спикер ВР и президент, а также пройти месяц после подписания), он столкнется с реальностью. И окажется, что многие заложенные там нормы буксуют. Тогда закон начнут дополнять, либо пытаться урегулировать ситуацию некими подзаконными актами, прогнозирует Андрей Еременко.

Мобилизация, продолжает он, безусловно, будет набирать ход. Но не столько благодаря тем или иным законам, сколько по причине более адекватной информационной работы. Те или иные части рекламируют себя сами и так далее.

Максимум – будут ротации, отпуска и так далее", – поясняет эксперт. "А вот с демобилизацией – проблема

Он не исключает, что этим летом есть шанс завершить войну с приемлемым для Украины результатом. И связывает это не только с мобилизацией, но и с международной помощью, которая вот-вот должна прорвать плотину, появившуюся в последние полгода. А также с нарастающими проблемами в РФ, где прорывает реальные дамбы, происходит деградация инфраструктуры, экономику продолжает лихорадить. Потому что деньги идут на войну, а не улучшение ситуация внутри России.

"Рано или поздно это всё приведет к кризису, который нам поможет, – считает Андрей Еременко. – Если же мы переживем это лето в режиме войны (ни РФ не посыплется, ни нас не заставят подписать опасный мир), мы окончательно перейдем к войне в долгую".

Вскоре мы увидим, что в США приняли законопроект о внешней помощи

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, завершившаяся эпопея вокруг нового мобилизационного законопроекта демонстрирует, что власть понимает – без такого шага мы могли бы и дальше испытывать проблемы с помощью извне.

Тот факт, что проект закона о мобилизации принимался с таким трудом, что из него в итоге исключили норму о демобилизации это тоже показательно. Так власть пыталась максимально, насколько это возможно, принять документ, который приняло бы общество. Как военное, так и гражданское. Но важно, как он будет воплощаться в жизнь. Насколько жестко будут действовать ТЦК, насколько примут его военные", – отмечает эксперт. "Думаю, что вскоре мы увидим, что в США, наконец, приняли законопроект о внешней помощи

Он уверен, как в том, что президент в ближайшее время подпишет данный законопроект, так и в том, что всех, кто обновит информацию о себе в ТЦК, не мобилизуют.

"Во-первых, ВСУ просто не нужно такое количество. Во-вторых, проблема, как мне кажется, не столько в недостаче кадров для Сил обороны, сколько в недостатке необходимых видов вооружения. Чисто количественно у РФ всегда будет больше людей. Нам важно технологическое преимущество, которое законопроект о мобилизации не решает. Но он может подтолкнуть наших партнеров к этому решению", – резюмирует Алексея Якубин.

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