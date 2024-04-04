Кто виноват в проблемах с мобилизацией в Украине: изменит ли ситуацию новый законопроект

Тема мобилизации продолжается оставаться топовой в Украине. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уверяет, что есть потенциал рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект на ближайшем заседании парламента. А президент Владимир Зеленский подписал, наконец, законопроект (принятый парламентом еще 30 мая 2023-го), согласно которому мобилизационный возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лет, а также предоставил статус закона документу, отменяющему категорию здоровья "ограниченно годный" для призыва на военную службу. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что означает затягивание процесса принятия столь важных для страны решений, а также – что мы получим в итоге.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Государство должно заботиться о военных

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

ищем логику в действиях власти. И этот вопрос, как по мне, вызывает лишь негативные эмоции. Причем не только внутри Украины. Нашу недомобилизцию обговаривает весь мир. Тот же экс-министр обороны Британии Бен Уоллес еще в начале октября прошлого года обращал внимание на то, что средний возраст украинских солдат на фронте – 40 лет. И акцентировал на необходимости призывать больше молодых людей А в марте этого года в ходе визита в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что официальный Вашингтон ожидает принятия нового закона о мобилизации в Украине. И так далее". "Мы который месяц говорим об этом законопроекте

На самом деле, отмечает эксперт, не особо понятно, что изменит принятие законопроекта, откуда убирается много важных вещей, и где не прописано много не менее важных. Ведь до сих пор у нас, акцентирует он, фактически нет мотивации для того, чтоб гражданские люди хотели идти в вооруженные силы. Зато демотиваторов (в том числе в ракурсе невыполнения государством обещания перед военнослужащими и членами их семей) – хоть отбавляй!

Да и президента тоже, который лишь на днях подписал закон о снижении призывного возраста, принятый Радой еще десять месяцев назад, – подчеркивает Виталий Бала. – А давайте вспомним, какой остро негативной была реакция на попытки протащить норму закона о возможности откупаться от мобилизации Зачем было вообще подобные идеи вбрасывать в информационное пространство?!". "Напомню, что в 2022-м не нужно было ни за кем бегать, чтоб мобилизовать. Люди шли в ВСУ добровольно. И даже сейчас отдельные бригады создали рекрутинговые информационные центры, которые демонстрируют хороший результат. Украинцы сами записываются на определенные позиции. Понимают, куда идут – и что в итоге получат. То есть, прежде всего, следует навести порядок в самой системе. Чтоб у людей была мотивация, чтоб мобилизация была справедливым процессом. С моей точки зрения, совершенно правильно бывший главнокомандующим армией США, генерал Бен Ходжес называет провал мобилизации следствием несостоятельности наших правительства и парламента.

По мнению эксперта, вся ситуация вокруг мобилизации и соответствующего законопроекта – это о некомпетентности властей, о попытках догнать уходящей поезд. Всё делается с огромным опозданием, а потому вряд ли даст эффективный результат.

что мужчин призывного возраста отталкивают от мобилизации не только очевидные страх смерти или быть покалеченным, но и – неопределенности сроков службы, недостаточное материальное обеспечение, отсутствие надлежащего обучения. Что делает государство, чтоб развеять эти страхи, чтоб мужчины знали, что в случае их гибели – семьи получат обеспечение? Не то чтоб ничего, но – очень мало", – отмечает Виталий Бала. "Акцентирую – государство должно заботиться о военных. Постоянно. Призванных в ряду ВСУ – должным образом обучить и экипировать. Раненных и демобилизованных – должным образом лечить, опекать и так далее. Даже опросы демонстрируют

Он считает позитивным шагом, что ввели электронный кабинет военнослужащего.

"Но ведь можно сделать всё проще, – говорит эксперт. – К примеру, приняли бы закон (указ, подзаконный акт), что до такого-то срока все мужчины Украины от 18 до 60 лет должны посетить ТЦК (бывшие военкоматы) с целью уточнения их данных. Если не явились – начинать те самые вручения повесток, которые начали в 2023-м, без соответствующих на то полномочий. Или вводить какие-то штрафы, ограничения и так далее. Но у нас почему всё делают непонятным образом. Или не делают вообще".

Вся интрига – что будет в финальном тексте

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование в Раду.

Уже, напоминает он, прошли в профильном Комитете все более 4 тысяч правок. И сейчас основная задача – обеспечить достаточное количество голосов под парламентским куполом для принятия во втором чтении и в целом. Что сделать непросто.

Так что сейчас вся интрига – что будет в финальном тексте", – считает политолог. "Ведь рассмотрение резонансного законопроекта совпало во времени с серьезными процессами деструкции внутри правящего монобольшинства и в целом команды власти. Соответственно, для принятия мобилизационного документа придется заручаться поддержкой других политических сил ВР. В итоге можем увидеть выхолощенный вариант, который вряд ли станет прорывным, кардинально меняющим реальность

Показательным он называет тот факт, что ранее были проголосованы в отдельных законопроектах снижение мобилизационного возраста, а также введение электронного реестра военнообязанных.

"И это уже имплементируется, вне зависимости от принятия/не принятия "большого мобилизационного законопроекта". Кстати, и сама мобилизация зависит от него лишь частично. Процесс не прекращался с начала широкомасштабной российской агрессии. И предлагаемые нововведения – сугубо про организационные моменты, – отмечает Олег Саакян. – На данный же момент мобилизация происходит в тех формах, которые продолжают увеличивать социальное напряжение в обществе, ведь ассоциируются с рядом злоупотреблений".

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