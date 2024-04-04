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Кто виноват в проблемах с мобилизацией в Украине: изменит ли ситуацию новый законопроект

Ключевой проблемой есть то, что фактически нет мотивации для того, чтоб гражданские люди хотели идти в вооруженные силы

сегодня, 17:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Тема мобилизации продолжается оставаться топовой в Украине. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уверяет, что есть потенциал рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект на ближайшем заседании парламентаА президент Владимир Зеленский подписал, наконец, законопроект (принятый парламентом еще 30 мая 2023-го), согласно которому мобилизационный возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лета также предоставил статус закона документу, отменяющему категорию здоровья "ограниченно годный" для призыва на военную службу. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что означает затягивание процесса принятия столь важных для страны решений, а также – что мы получим в итоге.

Кто виноват в проблемах с мобилизацией в Украине: изменит ли ситуацию новый законопроект

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Государство должно заботиться о военных

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Мы который месяц говорим об этом законопроектеищем логику в действиях власти. И этот вопрос, как по мне, вызывает лишь негативные эмоции. Причем не только внутри Украины. Нашу недомобилизцию обговаривает весь мир. Тот же экс-министр обороны Британии Бен Уоллес еще в начале октября прошлого года обращал внимание на то, что средний возраст украинских солдат на фронте – 40 лет. И акцентировал на необходимости призывать больше молодых людейА в марте этого года в ходе визита в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что официальный Вашингтон ожидает принятия нового закона о мобилизации в Украине. И так далее".

На самом деле, отмечает эксперт, не особо понятно, что изменит принятие законопроекта, откуда убирается много важных вещей, и где не прописано много не менее важных. Ведь до сих пор у нас, акцентирует он, фактически нет мотивации для того, чтоб гражданские люди хотели идти в вооруженные силы. Зато демотиваторов (в том числе в ракурсе невыполнения государством обещания перед военнослужащими и членами их семей) – хоть отбавляй!

"Напомню, что в 2022-м не нужно было ни за кем бегать, чтоб мобилизовать. Люди шли в ВСУ добровольно. И даже сейчас отдельные бригады создали рекрутинговые информационные центры, которые демонстрируют хороший результат. Украинцы сами записываются на определенные позиции. Понимают, куда идут – и что в итоге получат. То есть, прежде всего, следует навести порядок в самой системе. Чтоб у людей была мотивация, чтоб мобилизация была справедливым процессом. С моей точки зрения, совершенно правильно бывший главнокомандующим армией США, генерал Бен Ходжес называет провал мобилизации следствием несостоятельности наших правительства и парламента. Да и президента тоже, который лишь на днях подписал закон о снижении призывного возраста, принятый Радой еще десять месяцев назад, – подчеркивает Виталий Бала. – А давайте вспомним, какой остро негативной была реакция на попытки протащить норму закона о возможности откупаться от мобилизацииЗачем было вообще подобные идеи вбрасывать в информационное пространство?!".

По мнению эксперта, вся ситуация вокруг мобилизации и соответствующего законопроекта – это о некомпетентности властей, о попытках догнать уходящей поезд. Всё делается с огромным опозданием, а потому вряд ли даст эффективный результат.

"Акцентирую – государство должно заботиться о военных. Постоянно. Призванных в ряду ВСУ – должным образом обучить и экипировать. Раненных и демобилизованных – должным образом лечить, опекать и так далее. Даже опросы демонстрируютчто мужчин призывного возраста отталкивают от мобилизации не только очевидные страх смерти или быть покалеченным, но и – неопределенности сроков службы, недостаточное материальное обеспечение, отсутствие надлежащего обучения. Что делает государство, чтоб развеять эти страхи, чтоб мужчины знали, что в случае их гибели – семьи получат обеспечение? Не то чтоб ничего, но – очень мало", – отмечает Виталий Бала.

Он считает позитивным шагом, что ввели электронный кабинет военнослужащего.

"Но ведь можно сделать всё проще, – говорит эксперт. – К примеру, приняли бы закон (указ, подзаконный акт), что до такого-то срока все мужчины Украины от 18 до 60 лет должны посетить ТЦК (бывшие военкоматы) с целью уточнения их данных. Если не явились – начинать те самые вручения повесток, которые начали в 2023-м, без соответствующих на то полномочий. Или вводить какие-то штрафы, ограничения и так далее. Но у нас почему всё делают непонятным образом. Или не делают вообще".

Вся интрига – что будет в финальном тексте

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование в Раду.

Уже, напоминает он, прошли в профильном Комитете все более 4 тысяч правокИ сейчас основная задача – обеспечить достаточное количество голосов под парламентским куполом для принятия во втором чтении и в целом. Что сделать непросто.

"Ведь рассмотрение резонансного законопроекта совпало во времени с серьезными процессами деструкции внутри правящего монобольшинства и в целом команды власти. Соответственно, для принятия мобилизационного документа придется заручаться поддержкой других политических сил ВР. В итоге можем увидеть выхолощенный вариант, который вряд ли станет прорывным, кардинально меняющим реальностьТак что сейчас вся интрига – что будет в финальном тексте", – считает политолог.

Показательным он называет тот факт, что ранее были проголосованы в отдельных законопроектах снижение мобилизационного возраста, а также введение электронного реестра военнообязанных.

"И это уже имплементируется, вне зависимости от принятия/не принятия "большого мобилизационного законопроекта". Кстати, и сама мобилизация зависит от него лишь частично. Процесс не прекращался с начала широкомасштабной российской агрессии. И предлагаемые нововведения – сугубо про организационные моменты, – отмечает Олег Саакян. – На данный же момент мобилизация происходит в тех формах, которые продолжают увеличивать социальное напряжение в обществе, ведь ассоциируются с рядом злоупотреблений".

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Источник: https://comments.ua/
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