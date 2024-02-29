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Опрос показал, сколько мужчин в Украине готовы мобилизоваться

В Украине 35% годных к службе мужчин готовы мобилизоваться

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главными мотивирующими факторами для мобилизации мужчины называют желание защитить Украину и родных, а также месть врагу. Как передает портал "Комментарии", такие данные опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.

Опрос показал, сколько мужчин в Украине готовы мобилизоваться

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в целом 35% мужчин среди тех, кто не имеет брони и еще не служит, готовы мобилизоваться, когда поступит повестка. Из них 15,8% — полностью готовы, а 19% — скорее готовы. При этом 29,8% опрошенных — совсем не готовы, 18,3% — скорее не готовы, а 17,1% — затруднились ответить.

Среди причин, почему хотят мобилизоваться: хотят защитить Украину и своих родных (такое утверждение полностью разделяют 32,7%, скорее разделяют 38,3%), хотят мстить и убивать врага (соответственно 27,6 и 37%), готовы служить, если поступит повестка (15,9 и 34,6). Их утомила будничная жизнь (13,3 и 20,4), привлекает высокая зарплата и стабильность доходов (8,9 и 24,1).

Среди причин, которые могут отталкивать мужчин призывного возраста от мобилизации, кроме очевидной необходимости рисковать своей жизнью и здоровьем и неопределенности сроков службы также называют недостаточное материальное обеспечение, отсутствие надлежащего обучения и вероятность попасть к "плохому" командиру. При этом вероятность попасть к "плохому" командиру пугает больше, чем плен. Страх ненадлежащего обучения даже больше, чем страх попасть к "плохому" командиру.

Отметим, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 февраля начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. К нему подали более чем 4196 правок. Нардеп и член оборонного Комитета Федор Вениславский рассказал в интервью "ТСН", что Комитет поделил все правки по содержанию на 17 блоков.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему затягивается принятие нового законопроекта о мобилизации: что играет против Украины.




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