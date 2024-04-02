Что происходит вокруг законопроекта о мобилизации: какие прогнозы после его принятия

Пока высшие исполнительная и законодательная власти в Украине продолжат танцы вокруг законопроекта о мобилизации, военные негодуют. И предупреждают об опасности затягивание принятия закона о мобилизации, как и вообще торможения процесса мобилизации и политизации данного процесса. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль прилагает серьезные усилия, в том числе пропагандистские, чтоб сорвать мобилизацию в Украине. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что творится в Украине касательно проекта закона о мобилизации и самой мобилизации, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Добровольцев становится всё меньше, а ротацию проводить необходимо

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"То, что новый закон о мобилизации будет – это очевидно. И он будет более жесткий, чем действующий. В то же время, многие инициативы, которые были не просто спорными, а буквально антиконституционными, из законопроекта убрали ".

Учитывая тот факт, что Комитет Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение поправок к законопроекту, стоит ожидать, что уже в ближайшие недели он будет вынесен в зал и проголосован, считает эксперт.

"Нужно понимать, – подчеркивает он, – что война продолжается, а потому и мобилизация будет продолжаться".

Учитывая тот факт, что добровольцев становится всё меньше, а ротацию проводить необходимо, то, вполне вероятно, что в обозримой перспективе будут новые попытки ужесточить процедуру мобилизации и еще более расширить перечень категорий граждан, которые под нее будут попадать, прогнозирует Денис Гороховский.

Законопроект о мобилизации не решает вопросы собственно мобилизации

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что вокруг законопроекта о мобилизации происходит то, что довольно часто наблюдается в нашей политике. А именно – форма подменяет содержание.

То есть, уменьшить и социальное напряжение внутри государства", – отмечает эксперт. "С одной стороны, власть всячески пытается демонстрировать, что хочет усилить нашу армию, в том числе за счет мобилизации. С другой стороны, стало уже очевидно, что верховный главнокомандующий, президент Зеленский поставил задачу перед новым главком ВСУ Сырским – сделать всё, чтоб уменьшить объем грядущей мобилизации

К сожалению, продолжает он, власть не может переключить рубильник пропаганды, убедить обычных украинцев вступать в ряды ВСУ, защищать свою землю. Соответственно, приходится искать т.н. "внутренние резервы", проводить аудит ВСУ, а также делать ставку на рекрутинг. И если аудит временно позволяет наполнять линейные подразделения, то рекрутинг откровенно проваливается, констатирует Николай Мельник.

"Законопроект о мобилизации, даже если будет принят, не решает вопросы собственно мобилизации, – акцентирует он. – Там регулироваться всё будет, похоже, подзаконными нормативно-правовыми актами. Позитив в том, что правительственный законопроект, в случае поддержки Радой, позволит привлечь к процессу мобилизации органы местного самоуправления и ВГА. То есть, увеличивается админресурс, необходимый в данном ракурсе. Это чуть облегчит работу сотрудниками ТЦК. Но подчеркиваю, что пока власть не сумела решить главный вопрос — как убедить украинцев идти воевать. Для этого нужна мощная информационная кампания. А ее не наблюдается".

Также издание "Комментарии" сообщало – законопроект о мобилизации: к чему много вопросов и почему Рада затягивает процесс.



