Что происходит вокруг законопроекта о мобилизации: какие прогнозы после его принятия

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Кравцев Сергей
Пока высшие исполнительная и законодательная власти в Украине продолжат танцы вокруг законопроекта о мобилизации, военные негодуют. И предупреждают об опасности затягивание принятия закона о мобилизации, как и вообще торможения процесса мобилизации и политизации данного процесса. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль прилагает серьезные усилия, в том числе пропагандистские, чтоб сорвать мобилизацию в Украине. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что творится в Украине касательно проекта закона о мобилизации и самой мобилизации, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
Учитывая тот факт, что Комитет Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение поправок к законопроекту, стоит ожидать, что уже в ближайшие недели он будет вынесен в зал и проголосован, считает эксперт.
Учитывая тот факт, что добровольцев становится всё меньше, а ротацию проводить необходимо, то, вполне вероятно, что в обозримой перспективе будут новые попытки ужесточить процедуру мобилизации и еще более расширить перечень категорий граждан, которые под нее будут попадать, прогнозирует Денис Гороховский.
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что вокруг законопроекта о мобилизации происходит то, что довольно часто наблюдается в нашей политике. А именно – форма подменяет содержание.
К сожалению, продолжает он, власть не может переключить рубильник пропаганды, убедить обычных украинцев вступать в ряды ВСУ, защищать свою землю. Соответственно, приходится искать т.н. "внутренние резервы", проводить аудит ВСУ, а также делать ставку на рекрутинг. И если аудит временно позволяет наполнять линейные подразделения, то рекрутинг откровенно проваливается, констатирует Николай Мельник.
Также издание "Комментарии" сообщало – законопроект о мобилизации: к чему много вопросов и почему Рада затягивает процесс.
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