Действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек: ответ Сырского

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Кравцев Сергей
После пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Главком отметил, что ожидает достаточного количества людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.
Он отметил, что нужно учитывать, что люди – не роботы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий.
По его словам, в настоящее время пересматривается численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. Сырский отметил, что это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.
Главком ВСУ объяснил, что во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. По его словам, это не менее важная часть работы.
Сырский отметил, те граждане, которые приходят в войска по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры.
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