Действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек: ответ Сырского

После пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Главком отметил, что ожидает достаточного количества людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

Он отметил, что нужно учитывать, что люди – не роботы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий.

"Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им надо восстановиться и отдохнуть, и это — объективная необходимость. И таких частей немало", — рассказал Сырский.

По его словам, в настоящее время пересматривается численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. Сырский отметил, что это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

Главком ВСУ объяснил, что во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. По его словам, это не менее важная часть работы.

Сырский отметил, те граждане, которые приходят в войска по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры.

"Количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", — добавил главком ВСУ.

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