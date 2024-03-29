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Комитет рассмотрели все правки к законопроекту о мобилизации: когда ждать голосования в Раде

Теперь члены Комитета по вопросам нацбезопасности будут работать над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы

сегодня, 14:08
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Кравцев Сергей
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк. Эту же информацию в комментарии "УП" подтвердил Роман Костенко.

Комитет рассмотрели все правки к законопроекту о мобилизации: когда ждать голосования в Раде

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

При этом стоит отметить, что несмотря на то, что профильный комитет прошелся по всем депутатским правкам, еще стоит согласовать ряд моментов. Прежде, чем выносить законопроект на голосование в сессионном зале парламента.

Теперь члены Комитета по вопросам нацбезопасности будут работать над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.

Начало рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента будет зависеть от сроков завершения этой работы. Но при этом нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм спрогнозировал, что с очень большой вероятностью 10 апреля законопроект уже будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Стоит отметить, несмотря активно обсуждаемую в сети тему мобилизации и законопроекта о мобилизации, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью "Укринформу" заявил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Цифра несколько меньше. 

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