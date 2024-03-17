Как нужно менять подход с мобилизацией: что может повлиять на мнение украинцев

В Украине продолжает активно обсуждаться тема мобилизации в целом и соответствующих изменений в законодательстве – в частности. Учитывая громадное количество правок, законопроект может быть принят лишь в апреле, а в силу вступить (при условии подписание президентом) в мае. Не исключено, что мобилизуют 400-500 тысяч человек. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о мобилизационных проблемах Украины.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Демобилизация во время войны нереалистична

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поясняет:

"Мобилизация прошла историю тысячелетий в строительстве государств и ведения войн. И украинское ноу-хау, что во время мобилизации на первый план должна выходить демобилизация – нереалистична, вредна. Хорошо, что президент уточнил недавно – во время мобилизации ни о какой демобилизации не может быть речи. При этом подписан указ об увольнении со срочной службы. И тут возникает диссонанс".

По словам генерала, украинским военнослужащим, особенно тем, кто давно воюет, очень тяжело. Нужны ротации, нужно пополнение штатов.

"Подход должен быть следующим: сперва за счет мобилизации решить вопрос с пополнением. Важно видеть общую картину того, каким количеством людей, вооружений, боеприпасов мы обладаем. И лишь обеспечив пополнение, можно реализовывать вопрос ротации, отдыха, увольнений определенных категорий", – считает Игорь Романенко.

Новый законопроект не усилит мобилизацию

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркивает, что касательно законопроекта о мобилизации и происходящего вокруг него сказано уже много. Но, похоже, недостаточно для того, чтоб нардепы и прочие ответственные лица поняли важность принятия эффективного документа и реформирования многих процессов в целом.

"Беда еще и в том, – отмечает эксперт, – что в предложенном варианте, который выхолостят множеством правок, нет мощных рычагов, которые позволили бы, условно говоря, в течение нескольких месяцев мобилизовать сотни тысяч человек. Законопроект просто подключает больше админресурса для выполнения определенных полномочий ТЦК. За мобилизационную подготовку будут отвечать уже не только ТЦК, но и органы местного самоуправления, военно-гражданские администрации. Что, возможно, правильно во время войны. Но главный вопрос — как мобилизовать больше людей и эффективно подготовить их к отправлению на фронт. И ответа на него пока нет".

По мнению Николай Мельника, украинцы не хотят мобилизоваться, потому что создан определенный информационный фон, что мобилизация чуть ли не равняется смерти. Или риску быть покалеченным, после чего тебя оставят с твоими проблемами один на один.

"Следует как-то переламывать этот негативный фон. Но я пока не вижу от тех, кто рулит "Единым телемарафоном" каких-то потуг в данном направлении", – признался ветеран.

Вторым важным моментом он называет то, что система подготовки мобилизованных в Украине, к сожалению, находится на недостаточном уровне.

"Нам необходимы реформы, но их пока нет. Да, есть попытки отдельных бригад создать свои системы подготовки, потому что не рассчитывают, что из учебных центров им пришлют адекватно подготовленных бойцов. Но это не решение проблемы, к которой надо подходить комплексно. А так лишь создается дополнительное напряжение на бригады, ставя под вопрос необходимость существования неэффективных центров подготовки", – подчеркивает эксперт.

Третья история – соцзащита военнослужащих (гарантированные отпуск, демобилизация, поддержка после ранения) и членов их семей (в случае гибели). Тут тоже много обещаний, но мало действий.

"Всё вышеперечисленное создает препятствие для нормального процесса мобилизации, даже, если соответствующий закон будет принят", – констатирует Николай Мельник.

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