СМИ назвали самый спорный аспект в украинской схеме мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, и сейчас в Верховной Раде работают над законом о мобилизации, который должен урегулировать законодательную базу в преддверии новой волны. Но новая схема экономической мобилизации противоречива и вызывает в обществе резонанс. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, новый закон предусматривает снижение возраста мобилизации на два года до 25 лет, а также обязательство мужчин зарегистрироваться через онлайн-портал. Невыполнение этого может привести к штрафным санкциям: уклоняющихся, вероятно, будут посещать дома, а также приостановят действие водительских прав.
Журналисты отмечают, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе отказался сообщить журналистам подробности инициативы экономического бронирования, но сказал, что "людей нужно разделить на две категории: воюющих и работающих на наполнение бюджета".
В свою очередь глава экономического комитета Дмитрий Наталуха признался Financial Times, что его предложение получило негативные отзывы, но Украине необходимо генерировать средства.
Читайте также на портале "Комментарии" — как вывести экономику из тени: может ли помочь платное бронирование.
Обсуждения
Новости