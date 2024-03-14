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СМИ назвали самый спорный аспект в украинской схеме мобилизации

По информации FT, зарплатное бронирование является самым спорным аспектом в украинской схеме мобилизации

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, и сейчас в Верховной Раде работают над законом о мобилизации, который должен урегулировать законодательную базу в преддверии новой волны. Но новая схема экономической мобилизации противоречива и вызывает в обществе резонанс. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".

СМИ назвали самый спорный аспект в украинской схеме мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, новый закон предусматривает снижение возраста мобилизации на два года до 25 лет, а также обязательство мужчин зарегистрироваться через онлайн-портал. Невыполнение этого может привести к штрафным санкциям: уклоняющихся, вероятно, будут посещать дома, а также приостановят действие водительских прав.

"Наиболее противоречивым аспектом изменений является введение так называемой системы экономического бронирования мужчин из сфер, считающихся критически важными для экономики. Предполагалось, что система будет включена в новый закон, но, учитывая вызвавший ее резонанс, теперь она будет введена отдельно, или правительственной постановлением, или новым законодательным актом. В Украине уже есть от 550 000 до 700 000 критических работников, освобожденных от мобилизации. Согласно новой системе, они должны будут платить со своих доходов за бронирование", — указывает издание.

Журналисты отмечают, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе отказался сообщить журналистам подробности инициативы экономического бронирования, но сказал, что "людей нужно разделить на две категории: воюющих и работающих на наполнение бюджета".

"Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич, курирующий законопроект, сказал: чиновники должны быть осторожными, комментируя это. Каждая копейка нужна, но это должно быть частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на бедных и богатых", — цитирует чиновника издание.

В свою очередь глава экономического комитета Дмитрий Наталуха признался Financial Times, что его предложение получило негативные отзывы, но Украине необходимо генерировать средства.

"Это может показаться глупо, но схема экономического бронирования не разработана для того, чтобы спасти людей от мобилизации, а для того, чтобы создать как можно больше финансовых ресурсов, чтобы мы могли мобилизовать войска", — сказал Наталуха.

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Источник: https://www.ft.com/content/d7e95021-df99-4e99-8105-5a8c3eb8d4ef%20
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