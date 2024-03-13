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В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: СМИ посчитало мужчин в Украине назвало "порог" призыва

400-500 тысяч являются корректируемыми общими оценками, уточнили в министерстве обороны Украины

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Когда начнется следующая "волна" мобилизации, ряды ВСУ, вероятнее всего, пополнят до 500 тысяч человек. Сейчас в Украине 3,7 миллиона граждан, которые могут взять в руки оружие, информирует в публикации Financial Times .

В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: СМИ посчитало мужчин в Украине назвало "порог" призыва

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Теперь, как говорят аналитик, на фронте находится около 330 тысяч военных. Как утверждают представители Минобороны, новая "волна" мобилизации должна обновить состав подразделений, которые находятся на передовой с начала войны, остальные должны стать на место погибших или выполнять другие боевые задания, все зависит от ситуации на фронте.

По информации парламентского комитета по вопросам экономики, из 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, только 3,7 млн имеют право на мобилизацию. Все остальные находятся на фронте, являются инвалидами, уехали за границей или работают на объектах критической инфраструктуры.

Из комментариев Министерства обороны Украины в Facebook известно, что 400-500 тысяч — это общая оценка, которая корректируется в зависимости от развития событий в зоне боевых действий: подготовка военных будет проводиться до 3 месяцев.

В новом законопроекте еще предлагают мобилизацию определенного процента полицейских.

При этом аудит подразделений МОУ и Генерального штаба продолжается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ скоро ощутят облегчение на фронте. Согласно сигналам, которые получил Киев, украинские защитники уже в ближайшее время ощутят увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаилом Попшоем в Киеве сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



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