Кремль хочет сорвать мобилизацию в Украине: в США рассказали о новом пропагандистском трюке

Пророссийские каналы в сети активно распространяют пропагандистский видеоролик о мобилизации в Украине, призванный подорвать доверие украинцев к власти и отбить желание продолжать сопротивление агрессору. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, по информации военных аналитиков, этот пропагандистский ролик отличается высокой стоимостью и кинематографическим изяществом, что свидетельствует о том, что он является продуктом согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции.

Российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снятые в видео, являются профессиональными российскими актерами, которые ранее участвовали в российских телевизионных шоу.

Один из актеров отказался обсуждать свое участие в видео, утверждая, что он снимается только в фильмах, а не в рекламе.

Эксперты обращают внимание, что Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству.

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