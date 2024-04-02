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Кремль хочет сорвать мобилизацию в Украине: в США рассказали о новом пропагандистском трюке

Аналитики ISW отмечают, что россияне сняли видеоролик с профессиональными актерами, чтобы подорвать мобилизацию в Украине

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пророссийские каналы в сети активно распространяют пропагандистский видеоролик о мобилизации в Украине, призванный подорвать доверие украинцев к власти и отбить желание продолжать сопротивление агрессору. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль хочет сорвать мобилизацию в Украине: в США рассказали о новом пропагандистском трюке

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, по информации военных аналитиков, этот пропагандистский ролик отличается высокой стоимостью и кинематографическим изяществом, что свидетельствует о том, что он является продуктом согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции. 

Российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снятые в видео, являются профессиональными российскими актерами, которые ранее участвовали в российских телевизионных шоу.

Один из актеров отказался обсуждать свое участие в видео, утверждая, что он снимается только в фильмах, а не в рекламе. 

Эксперты обращают внимание, что Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-1-2024
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