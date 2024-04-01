Что ожидать от военного апреля: с какими вызовами придется столкнуться

Украина вошла в апрель под продолжающиеся российские атаки и угрозу нового – более массированного – наступления. На фронтах внешней и внутренней политики тоже не всё гладко, особенно в ракурсе до сих пор заблокированной помощи со стороны США. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от второго месяца весны-2024 и очередного месяца российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Многое будет зависеть от действий нашей власти

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прогнозирует, что на фронте Россия будет стараться максимально давить на позиции ВСУ, чтобы сохранять ту инициативу, которую агрессор имеет на сегодня. Возможно, готовиться к более масштабному наступлению, о чем предупреждали президент Украины, некоторые западные эксперты и медиа.

Но город, похоже, продолжат терроризировать обстрелами, создавая там гуманитарную катастрофу. С целью усиления позиций РФ на гипотетических переговорах, о которых в последнее время говорят всё более активно", – поясняет эксперт. "Тема эскалации достаточно активно разгоняется в самой РФ. И хоть на данный момент для более мощной волны наступления у них нет ресурсов, россияне могут 200-300 тысяч человек мобилизовать в ближайшее время. И провести массированное наступление в границах Донецкой области и маленькой части не оккупированной Луганской. Заявления же о новом походе на Харьков выглядят не особо реально

При этом, отмечает он, важно понимать, что вся ситуация на фронте (в том числе в контексте получения/не получения Украиной необходимой помощи от западных партнеров), активизация там РФ, будет накладываться на внутриполитические процессы. В том числе – формального окончания президентских полномочий Зеленского (в мае).

К сожалению, определенное количество "полезных идиотов", которые есть как в Украине, так и за ее пределами, активно подыгрывают тут РФ (прямо или косвенно). Разгоняя эту тему в надежде возобновления активной политической жизни в нашей стране", – подчеркивает Игорь Рейтерович. "Это уже используется, а будет использоваться еще активнее РФ для раскачивания ситуации в контексте якобы нелегитимности Зеленского, необходимости проведения выборов в Украине и так далее.

Исходя из вышесказанного, резюмирует он, апрель пройдет под эгидой эскалации на фронте и активизации информационных, пропагандистских процессов с целью расшатать ситуацию внутри Украины.

Я надеюсь, что Украина сможет адекватно реагировать на вызовы, чтоб во всеоружии подойти к маю, когда, похоже, нас и ожидает основная эскалация по всем фронтам". "И тут, – уверен эксперт, – многое будет зависеть от действий нашей власти, от того консенсуса, который сложится в той же ВР, которой необходимо, наконец, принять закон о мобилизации

Нам придется сдерживать атаки россиян

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

либо появится новый вариант, как намекает сейчас спикер Палаты представителей Джонсон ), но сам факт того, что соответствующий законопроект будет принят — важен. С другой стороны, апрель окажется и крайне тяжелым для Украины месяцем. Ведь даже если через 10-15 дней обе палаты американского парламента проголосуют законопроект о внешней помощи, необходимые нам вооружения и боеприпасы не поступят мгновенно. На это может потребоваться один-два месяца. Которые нам необходимо продержаться под натиском значительно превосходящих сил противника". "С одной стороны, апрель станет месяцем надежды. Ведь именно в этом месяце есть шанс, что наши американские друзья разблокируют, наконец, помощь Украине. Мы пока не понимаем, в каком виде это будет (как одобрил в феврале Сенат

В апреле, предупреждает эксперт, нам придется сдерживать атаки россиян, исходя из имеющихся сил и средств, а также – из помощи, которую нам предоставляют европейские партнеры.

"Чешская снарядная инициатива, французские ракеты и бронетехника могут нам очень помочь. Но важно чтоб это как можно быстрее попало к ВСУ", – акцентирует Вадим Трюхан.

Пока же, констатирует он, апрель нам просто нужно выстоять, надеясь на то, что всё, задекларированное партнерами, будет сделано.

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