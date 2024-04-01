Стало известно, сколько еще времени РФ будет терроризировать Украину ракетными ударами

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин официально не вступил в должность президент РФ, его инаугурация состоится 7 мая, отметил Андрей Крамаров. По его мнению, до этого времени страна-агрессор будет пытаться нанести максимальное количество террористических ударов по территории Украины, уничтожать ее критическую и гражданскую инфраструктуру.
Война в Украине
Как отметил офицер, главная задача таких ударов – заставить Украину и Запад сесть с агрессором за стол переговоров. Впрочем, подчеркнул эксперт, если Киев не пойдет на это, тогда оккупанты продолжат свое наступление и попытаются прорвать линию фронта, чтобы захватить еще какой-то кусок наших территорий.
Если же добавляет эксперт, предположить, что Украина согласится на переговоры, то оккупанты просто отложат свое наступление.
Он напомнил, что россияне любое затишье используют только для того, чтобы готовиться, возобновлять потери в личном составе и технике.
При этом эксперт подчеркнул, что Украина готова к возможному наступлению захватчиков на Харьков или Киев. Он подчеркнул, что оккупантам только для того, чтобы попытаться подойти в Харьков, необходима группировка, состоящая не менее чем из 100 тыс. военных.
Кроме того, офицер обратил внимание, что информация о возможном наступлении россиян распространяется на фоне того, что они были вынуждены перебросить часть своих сил в район Белгорода. То есть этот тезис продвигается для того, чтобы отвлечь внимание и уменьшить возможности для Сил обороны Украины оружием поддерживать действия российской оппозиции на территории Российской Федерации, считает эксперт.
Впрочем, он все же считает, что Украина нуждается и в силах, и в средствах для отражения вероятного наступления россиян, поэтому нужно выстраивать свою линию обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ, вероятно, начинает подготовку нового ударного формирования.
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