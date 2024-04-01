Стало известно, сколько еще времени РФ будет терроризировать Украину ракетными ударами

Кремлевский диктатор Владимир Путин официально не вступил в должность президент РФ, его инаугурация состоится 7 мая, отметил Андрей Крамаров. По его мнению, до этого времени страна-агрессор будет пытаться нанести максимальное количество террористических ударов по территории Украины, уничтожать ее критическую и гражданскую инфраструктуру.

Война в Украине

Как отметил офицер, главная задача таких ударов – заставить Украину и Запад сесть с агрессором за стол переговоров. Впрочем, подчеркнул эксперт, если Киев не пойдет на это, тогда оккупанты продолжат свое наступление и попытаются прорвать линию фронта, чтобы захватить еще какой-то кусок наших территорий.

Если же добавляет эксперт, предположить, что Украина согласится на переговоры, то оккупанты просто отложат свое наступление.

"Это уже собственно классика "переговоров" с Россией – если они начнутся, россияне могут снова активизироваться для того, чтобы создать дополнительное давление на процесс. В конце концов мы это уже видели раньше. Даже в 2022 году, когда они начали переговоры, параллельно наступая на Киев"

, – подчеркнул Крамаров.

Он напомнил, что россияне любое затишье используют только для того, чтобы готовиться, возобновлять потери в личном составе и технике.

При этом эксперт подчеркнул, что Украина готова к возможному наступлению захватчиков на Харьков или Киев. Он подчеркнул, что оккупантам только для того, чтобы попытаться подойти в Харьков, необходима группировка, состоящая не менее чем из 100 тыс. военных.

Кроме того, офицер обратил внимание, что информация о возможном наступлении россиян распространяется на фоне того, что они были вынуждены перебросить часть своих сил в район Белгорода. То есть этот тезис продвигается для того, чтобы отвлечь внимание и уменьшить возможности для Сил обороны Украины оружием поддерживать действия российской оппозиции на территории Российской Федерации, считает эксперт.

Впрочем, он все же считает, что Украина нуждается и в силах, и в средствах для отражения вероятного наступления россиян, поэтому нужно выстраивать свою линию обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ, вероятно, начинает подготовку нового ударного формирования.