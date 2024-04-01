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"Опасная ситуация": в 3-й ОШБр высказались о мобилизации в Украине

Жорин подчеркнул, что Украине необходимо обновление законодательства, с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украине необходимо обновление законодательства о мобилизации. Крайне опасно затягивание этого процесса. Такое заявление сделал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Опасная ситуация": в 3-й ОШБр высказались о мобилизации в Украине

Максим Жорин (фото из открытых источников)

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации – это крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклончан тоже. И так политизировали этот вопрос – то цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных. решений уже четвертый месяц в медиа проходит цирк, а в повестке дня "главным вопросом" становится блокирование Телеграммы", — написал он.

Военный считает, что Украине нужно обновить законодательство с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. А дальше нужно изменить систему отбора и подготовки "и многие другие важные аспекты, а не заявления пустые бесконечно слушать".

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент поправки к одному законопроекту не может рассмотреть уже больше месяца", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ждать от военного апреля . Украина вошла в апрель под продолжающиеся российские атаки и угрозу нового – более массированного – наступления. На фронтах внешней и внутренней политики тоже не все гладко, особенно в ракурсе заблокированной помощи со стороны США.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прогнозирует, что на фронте Россия будет пытаться максимально давить на позиции ВСУ, чтобы сохранять ту инициативу, которую агрессор имеет сегодня. Возможно, готовиться к более масштабному наступлению, о чем предупреждали президент Украины, некоторые западные эксперты и медиа.
 



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