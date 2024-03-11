Военные не подбирая слова прокомментировали идею бронирования за деньги

Цирком назвал все происходящее вокруг законопроекта о мобилизации Максим Жорин. По его словам, власти таки хотят забронировать от мобилизации тех, кто зарабатывает 35 000 гривен в месяц или больше.

Максим Жорин

То есть, добавил Жорин, власти хотят на законодательном уровне узаконить принцип того, что война в Украине только для бедных.

При этом военный добавил, что сейчас на фронте непростая ситуация и из-за несуразных действий власти и затягивания процесса мобилизации ситуация может стать просто катастрофической.

Напомним, что подверг критике идею бронировать от мобилизации работников с высокой зарплатой и военный Кирилл Сазонов. Он также считает, что чиновники решили отправить на фронт бедных, а богатых оставить в тылу. Военный добавил, что это является крайне плохой идеей.

Портал "Комментарии" рассказывал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, в законопроект о мобилизации хотят внести дискриминационные нормы по бронированию мужчин от мобилизации. По его словам, не отправлять на фронт предлагают мужчин, зарабатывающих 35 000 гривен в месяц. При этом они должны платить 7,7 тыс. гривен единого социального взноса и 6,3 тыс. гривен налога на доходы физических лиц. Эта норма, отметил нардеп, также касается и сотрудников ИТ-сектора, являющихся резидентами "Действие сити" и отвечающих указанным финансовым условиям.

По мнению Гончаренко, речь идет о социальном дарвинизме, согласно которому чиновники и богачи не должны рисковать своей жизнью на фронте. Нардеп также добавил, что эту норму обсуждали около месяца назад. Но тогда ее отклонили собственно потому, что чиновники предложили не брать на фронт тех мужчин, которые заработают 35 000 гривен.