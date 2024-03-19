США ждут от Украины усиления мобилизации: почему это необходимо

Официальный Вашингтон ожидает принятия нового закона о мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Киев заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает "NV".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

В ходе брифинга сенатор сказал, что вопрос является тяжелым, поскольку многие украинские защитники находятся на войне с первого дня полномасштабного вторжения и уже истощены, находясь в постоянных боях. Линдси Грэм подчеркнул, что Украине нужно больше людей в строю, поэтому Штаты ожидают движения по закону о мобилизации.

"Перед отъездом я разговаривал с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и спросил его, что я могу сделать, чтобы помочь администрации [президента США]? Он ответил: "Поднимите вопрос закона о мобилизации", — завил сенатор.

Отметим, в Украине продолжает активно обсуждаться тема мобилизации в целом и соответствующих изменений в законодательстве – в частности. Учитывая громадное количество правок, законопроект может быть принят лишь в апреле, а в силу вступить (при условии подписание президентом) в мае. Не исключено, что мобилизуют 400-500 тысяч человек. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о мобилизационных проблемах Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вполне возможно изменение системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы это бронирование зависело от уровня доходов человека. Такую возможность в интервью Суспильному допустил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – отметил Стефанчук. Но, по словам Стефанчука, экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь".



