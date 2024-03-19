США ждут от Украины усиления мобилизации: почему это необходимо

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон ожидает принятия нового закона о мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Киев заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает "NV".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: из открытых источников
В ходе брифинга сенатор сказал, что вопрос является тяжелым, поскольку многие украинские защитники находятся на войне с первого дня полномасштабного вторжения и уже истощены, находясь в постоянных боях. Линдси Грэм подчеркнул, что Украине нужно больше людей в строю, поэтому Штаты ожидают движения по закону о мобилизации.
Отметим, в Украине продолжает активно обсуждаться тема мобилизации в целом и соответствующих изменений в законодательстве – в частности. Учитывая громадное количество правок, законопроект может быть принят лишь в апреле, а в силу вступить (при условии подписание президентом) в мае. Не исключено, что мобилизуют 400-500 тысяч человек. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о мобилизационных проблемах Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вполне возможно изменение системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы это бронирование зависело от уровня доходов человека. Такую возможность в интервью Суспильному допустил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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ІВАН.
сегодня, 09:01
От і все стає на саої місця...ато демократія ,демократія.