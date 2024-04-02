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На фронт пойдут быстрее. Мобилизационный возраст официально снизили

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому мобилизационный возраст в Украине уменьшили, об этом говорится на сайте Верховной Рады

сегодня, 18:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О воинской обязанности и военной службе".

На фронт пойдут быстрее. Мобилизационный возраст официально снизили

Мобилизация в Украине

Этим законом мобилизационный возраст уменьшен с 27 до 25 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после того, как он будет опубликован.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в конце 2023 года в Украине остро обсуждали идею уменьшения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Тем не менее президент Владимир Зеленский до последнего не решался пойти на такие изменения, которые предлагали еще с мая. Он отмечал, что пойдет на такой шаг, если увидит реальную необходимость.

Впрочем, и военные и западные партнеры неоднократно подчеркивали, что в Украине нужно снизить мобилизационный возраст. Более того, представители США даже прибавляли, что молодые люди должны бороться за свое будущее и будущее своего государства на фронте.

Кроме того, известно, что в законопроекте о мобилизации указано, что мобилизации могут подлежать мужчины с 25 лет. Однако, якобы с помощью правок даже хотели позволить, чтобы молодые люди, начиная с 18 лет, которые пройдут обучение и получат военную специальность, могли быть мобилизованы на фронт. Впрочем, как отметили депутаты, этого не допустят. По их словам, мобилизации будут подлежать мужчины, начиная с 25 лет.

Также известно, что на фронте действительно не хватает военных . Некоторые бригады не могут быть выведены на ротацию, поскольку их просто некому заменить. Кроме того, эксперты обращали внимание на то, что в России активно идет процесс мобилизации и объявлен призыв. По мнению военных и аналитиков, захватчики готовятся к тому, чтобы к концу лета начать новое наступление на Украину. Они подчеркивали, если Украина не усилит мобилизацию, то это нашествие просто не будет кем остановить.




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