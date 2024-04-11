В Минобороны объяснили, почему отменили демобилизацию

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Slava Kot
Верховная Рада 11 апреля намерена проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в Украине. По сравнению с предыдущим вариантом произошли изменения по демобилизации военных. В Минобороны прокомментировали ситуацию.
Министерство обороны объяснило ситуацию с демобилизацией. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, чья была инициатива забрать положение о демобилизации в законопроекте об изменении правил военной службы, мобилизации и военного учета.
В Министерстве обороны объясняют, что приняли такое решение, ведь война с Россией продолжается.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о мобилизации женщин, которая якобы была в новом законопроекте о мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о капитане ВСУ, который рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации присутствует лазейка, которая станет дополнительным инструментом для уклонистов для избежания попадания в армию. Кроме того, офицер настаивает государству быть честным по поводу демобилизации военных, ведь, по его словам, "ложь убивает".
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