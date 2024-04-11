В Минобороны объяснили, почему отменили демобилизацию

Верховная Рада 11 апреля намерена проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в Украине. По сравнению с предыдущим вариантом произошли изменения по демобилизации военных. В Минобороны прокомментировали ситуацию.

Министерство обороны объяснило ситуацию с демобилизацией. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, чья была инициатива забрать положение о демобилизации в законопроекте об изменении правил военной службы, мобилизации и военного учета.

"В первом чтении норма о демобилизации присутствовала – через 36 месяцев, и каждый видел, что она была в законопроекте. Но были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, понимает опасности и риски, стоящие перед государством", — сказал Лазуткин.

В Министерстве обороны объясняют, что приняли такое решение, ведь война с Россией продолжается.

"Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений очень много, в то же время мы должны понимать, что эскалация, российская агрессия, она продолжается", — добавил спикер Минобороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о мобилизации женщин, которая якобы была в новом законопроекте о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о капитане ВСУ, который рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации присутствует лазейка, которая станет дополнительным инструментом для уклонистов для избежания попадания в армию. Кроме того, офицер настаивает государству быть честным по поводу демобилизации военных, ведь, по его словам, "ложь убивает".