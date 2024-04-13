У Зеленского объяснили, почему позиция Запада уже начинает шокировать

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Кравцев Сергей
Одна из ключевых проблем в полномасштабной войне России против Украины состоит в том, что Запад все еще не может понять, что Россия "ведёт войну против гражданского населения". После варварских ракетных и дроновых атак по энергосистеме Украины удивляет отсутствие осуждения со стороны международного сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "The Guardian" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк рассказал, что Россия применяет новую тактику нападения на электростанции с использованием "до 10 или 12 ракет одновременно", минуя противоракетные щиты Patriot и другие системы противоракетной обороны.
Именно поэтому, подчеркнул Михаил Подоляк, система перегружена.
Также Михаил Подоляк внес ясность относительно вопроса – закончились ли у Киева американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T. Подоляк отметил, что ракеты еще есть, но наша страна испытывает нехватку критически важных боеприпасов. Они определенно в дефиците, сообщил советник.
Читайте также на портале "Комментарии" — сколько систем Patriot закроют небо над Украиной: ответ Воздушных сил.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины закончились ракеты для ПВО: в Воздушных силах отреагировали.
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Ігор
сегодня, 12:44
У Гітлера так теж пояснювали. Ідіть у відставку легітимні і все буде вирішено з урахуванням потреб кожного.