У Зеленского объяснили, почему позиция Запада уже начинает шокировать

Одна из ключевых проблем в полномасштабной войне России против Украины состоит в том, что Запад все еще не может понять, что Россия "ведёт войну против гражданского населения". После варварских ракетных и дроновых атак по энергосистеме Украины удивляет отсутствие осуждения со стороны международного сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "The Guardian" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Русские полностью разрушили одну из крупнейших теплоэлектростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совета безопасности ООН или каких-либо других подобных заявлений", — сказал советник главы ОП.

Михаил Подоляк рассказал, что Россия применяет новую тактику нападения на электростанции с использованием "до 10 или 12 ракет одновременно", минуя противоракетные щиты Patriot и другие системы противоракетной обороны.

Именно поэтому, подчеркнул Михаил Подоляк, система перегружена.

"Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", – высказался советник главы Офиса президента.

Также Михаил Подоляк внес ясность относительно вопроса – закончились ли у Киева американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T. Подоляк отметил, что ракеты еще есть, но наша страна испытывает нехватку критически важных боеприпасов. Они определенно в дефиците, сообщил советник.

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