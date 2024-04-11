Сколько систем Patriot закроют небо над Украиной: ответ Воздушных сил

Украина нуждается в передаче 25 систем противовоздушной обороны Patriot для того, чтобы защитить города от постоянных российских обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага", — заявил Евлаш.

По его словам, нашим защитникам не хватает и других средств ПВО, которые могли бы защитить небо.

Илья Евлаш также уточнил, что бойцам ВСУ нужны переносные комплексы, которые применяют мобильные огневые группы.

Стоит отметить, российские оккупанты еще с прошлого месяца усилили обстрелы Украины. Во время своих атак враг, в частности, применяет баллистические ракеты.

Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны уничтожать баллистику. Одна из них Patriot. На фоне усиления обстрелов украинские чиновники уже неоднократно призвали союзников передать дополнительные ЗРК Patriot.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина нашла 100 свободных систем по всему миру. Но для начала наша страна хочет получить семь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в ночь на 11 апреля выпустила по Украине 40 ракет и около 40 дронов. Часть ракет и "Шахедов" удалось сбить. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", — отметил глава государства.



