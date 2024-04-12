У Украины закончились ракеты для ПВО: в Воздушных силах отреагировали

Аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке сделал в соцсети настораживающее заявление о том, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. На это отреагировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Как передает портал "Комментарии", позицию по этому поводу Евлаш озвучил в комментарии изданию "NV".

ПВО. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что Украина действительно очень сильно нуждается в большем количестве ракет для систем ПВО. И в этом вопросе наше государство полностью зависит от партнеров.

"Для нас действительно ракеты к системам ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", – пояснил Илья Евлаш.

В то же время представитель Воздушных сил отказался комментировать слова Репке о том, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T. Он подчеркнул, что разглашать конкретное количество, сколько ракет у нас осталось, нельзя. Это информация с ограниченным доступом.

Отметим, 11 апреля Юлиан Рьопке написал в соцсетях, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. При этом, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

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Ранее "Комментарии" писали — Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес проект закона о помощи на рассмотрение. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



