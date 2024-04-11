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У Украины закончились ракеты для ПВО: подробности

Юлиан Репке считает, что у Украины закончились ракеты к Patriot и IRIS-T.

сегодня, 21:47
Автор:
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Лиля Воробьева
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Обозреватель BILD Юлиан Репке утверждает, что в Украине закончились ракеты в западные системы ПВО, в частности, Patriot. Об этом он сообщил в соцсети Х, вспоминая сегодняшнюю российскую атаку по территориям Украины.

У Украины закончились ракеты для ПВО: подробности

У Украины закончились ракеты к ПВО (фото из открытых источников)

"Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и IRIS-T", – сказал он.

Еще, как он утверждает, истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО.

"И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Только ярость", — заключил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему мы потеряли Трипольскую ТЭС . Россияне устроили очередную массированную атаку по украинской энергосистеме. В результате была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В НЭК "Укрэнерго" уже призвали украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19.00 до 21.00, ссылаясь на нарастающий дефицит электроэнергии. На фоне всех этих новостей начали всплывать сообщения главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в Facebook о том, что фортификационные сооружения на всех энергообъектах, включая Трипольскую ТЭС, хорошо защищены и, как показала массированная атака 22 марта этого года, способны выдержать прямые и косвенные попадания ракет и дронов.

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что нынешняя российская атака на энергосистему Украины – не первая. И точно не последняя.

По его словам, реально в полном объеме восстановить те или иные поврежденные объекты на больших электростанциях. Но нет гарантий, что на них снова не прилетят ракеты или дроны. Защититься от которых невозможно. Для этого нужно огромное количество средств ПВО/О которых у нас нет.



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