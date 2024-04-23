ATACMS для Украины: о чем договорились Зеленский и Байден

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках ATACMS. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сам глава украинского государства рассказал во время вечернего обращения.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский проинформировал, что с Джо Байденом были обсуждены вопросы защиты Украины от российских атак. В частности, поставки ПВО Patriot для защиты Харькова. Он отметил, что Украина работает со своими партнерами по увеличению защиты от террора РФ.

Зеленский заявил, что сегодня был решен вопрос поставки в Украину ракет ATACMS.

"Сегодняшний результат — в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка", — сказал президент Украины.

Стоит напомнить, впервые Украина запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS еще в 2023 году. Уже в октябре прошлого года ВСУ нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Тогда в России жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже Белый дом подтвердил передачу Украине ракет, но с дальностью до 165 км.

Следует отметить, что об ATACMS указано и в тексте инициативы по финансированию помощи Украине от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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