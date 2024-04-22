Активизируется ли Запад в поддержке Украины: какую роль сыграет позиция США

На этой неделе утвержденная Палатой представителей помощь Украине (из-за чего максимально радикальные республиканцы грозят спикеру Майку Джонсону отставкой), должна пройти Сенат, а потом и Белый дом. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, должны поступить к ВСУ как можно быстрее, иначе россияне, активизируя наступление, добьются новых успехов на фронте. Тем временем в Германии не исключают, что столь масштабная помощь Украине со стороны США может стать последним таким пакетом из-за океана – и призывают европейцев сделать гораздо больше для нашей страны. О чем говорит общая ситуация с поддержкой Украины со стороны Запада? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация похожа с помощью от МВФ

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует:

свидетельствует, прежде всего, о том, что Трамп, стараниями которого ранее этот процесс тормозился, понял, что это ему не на пользу. И сменил свою позицию. В день голосования никого не призывал голосовать "против". И хоть более ста республиканцев именно так и сделали, публично Трамп к подобному не призывал. Что рушит парадигму, которую выстраивают российские пропагандисты касательно того, что после вероятного возвращения Трампа в Белый дом, США якобы перестанут помогать Украине". "То, что, наконец, законопроект о помощи Украине был проголосован нижней палатой американского парламента

Эксперт видит определенный позитив, что в Германии, опасаясь, что это может быть последний столь масштабный пакет помощи от США, призывают европейцев консолидироваться.

И даже ставил в зависимость выделение помощи от США – от уровня помощи Украине со стороны Европы. То есть, европейцы и далее будут повышать уровень поддержки", — прогнозирует экс-дипломат. "Тот же Трамп не раз говорил, что Европа должна помогать Украине больше

По его мнению, ситуация похожа с помощью от МВФ. Если Фонд помогает той или иной стране, ей начинают помогать и другие международные финансовые институции, а потом подтягиваются и частные инвесторы.

"Так и в нашей ситуации, – поясняет Вадим Трюхан. – После помощи от США усилия всего демократического мира касательно помощи Украине точно увеличатся. Лидерство США восстановлено. И по состоянию на сейчас ситуация точно позитивна для нас. Ну, а когда к нам пойдут оружие и боеприпасы, увидим, насколько решительней стала Администрация Байдена, в том числе – в ракурсе предоставления нам дальнобойных ракет ATACMS, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, современной военной техники и так далее. Хотелось бы, чтоб Белый дом перестал "петлять", переступил через придуманные собой "красные линии" — и дал Украине такое оружие, которое позволит нам не просто выстоять, но и победить".

По мере необходимости активизация будет

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает так:

это очень позитивное решение. И Сенат, где большинство за демократами, его точно поддержит". "Безусловно, принятие Палатой представителей решения о выделении помощи Украине

По мнению эксперта, видно, что в США есть политическая воля, чтоб реализовать долгосрочную поддержку нашей страны в противостоянии российской агрессии.

"Последний это пакет такого масштаба или нет – мы не можем сказать. Скорее всего, по мере необходимости, активизация будет. В том числе дополнительными вооружениями и боеприпасами", – прогнозирует Дмитрий Воронков.

Он выразил надежду, что этот мощный пакет помощи Украине от США подтолкнет и Европу еще больше активизироваться в данном направлении.

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