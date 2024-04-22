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В ISW назвали единственный вариант, когда ВСУ удастся приостановить новое наступление РФ

Украина ждет быстрого прибытия помощи США

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются эксперты Института изучения войны (ISW).

В ISW назвали единственный вариант, когда ВСУ удастся приостановить новое наступление РФ

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу

В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления новой помощи от США.

Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США поддержала, наконец, законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине в размере 60,84 млрд долларов. Голосование в Сенате (верхняя палата) намечено на 23 апреля, после чего дело будет лишь за подписью президента Джо Байдена. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее". Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент? Как ситуация, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-21-2024
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