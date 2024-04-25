В США назвали условия для Украины по использованию ракет ATACMS

В Соединенных Штатах ожидают, что Украина будет выполнять свои обязательства по применению на войне против России ракет ATACMS. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, главное условие для Украины – это использование ракет только на территории своей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Советник национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото из открытых источников

Администрация Байдена указывает, что передала Украине ракеты ATACMS, ведь уверена, что Киев будет придерживаться обязательств по применению американского оружия только на украинской территории.

"У нас было достаточно времени, чтобы проверить, как украинское руководство выполняет обязательства, которые оно взяло на себя по применению систем, в том числе HIMARS, заверив, что будет использовать их только на украинской суверенной территории", — сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что ранее Украина соблюдала свои обещания и не применяла американское оружие для ударов по России.

"Поэтому мы уверены, что они будут выполнять и эти обязательства", – добавил Джейк Салливан.

Отметим, что в пакете помощи от США ракеты ATACMS указаны как снаряды к HIMARS. Кроме того, администрация Байдена официально подтвердила, что Украина уже получала дальнобойные ракеты ATACMS в предыдущем пакете помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики Института изучения войны объяснили, смогут ли дальнобойные ракеты ATACMS переломить ход войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции США на решение России заблокировать резолюцию по запрету размещать ядерное оружие в космосе.