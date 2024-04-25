Войну в Украине пора заканчивать: какое послание Байден передал через Блинкена Си Цзиньпину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится с официальным визитом в Китае. Ключевая причина данного визита – растущее беспокойство Вашингтона тем, что война РФ против Украины стала возможной благодаря китайской военной помощи для Москвы. Таким образом Блинкен планирует подтолкнуть руководство Китая к тому, чтобы разорвать связи с Кремлем и добиться прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Энтони Блинкен прибыл в Китай. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, что переговоры в Шанхае и Пекине будут направлены на урегулирование отношений, которые становятся "более острыми и противоречивыми" из-за продолжающихся дискуссий о роли Китая в войне в Украине, претензий Пекина по Южно-Китайскому морю и действий США, направленных на уменьшение зависимости от китайского технологического сектора.

"Принятие Сенатом во вторник законопроекта, требующего от китайских владельцев TikTok продать свою компанию, несомненно, добавит дополнительных споров с китайской стороны. Это будет второй визит высокопоставленного американского дипломата в Китай после того, как отношения достигли дна в начале прошлого года, когда китайский воздушный шар-шпион пролетел над континентальной частью Соединенных Штатов", — говорится в материале.

Отмечается, что после того, как США ввели много санкций против РФ, в Белом доме обвиняют Китай в том, что страна пытается поддерживать оборонный сектор России, что приводит к гибели мирных жителей в Украине. Чиновники выразили надежду, что совместная с Европой позиция, будет более эффективной, чем единоличные действия США.

Блинкен, находясь с визитом в Италии, во время подхода к СМИ заявил, что Китай поставляет РФ станки, полупроводники и другие товары, которые помогли стране-агрессору восстановить свою оборонную промышленность через два года после начала полномасштабного вторжения. Если бы всего этого не было, война в Украине подошла бы к своему завершению.

"Если Китай, с одной стороны, претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может, с другой стороны, подпитывать то, что является самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны", — объяснил Блинкен.

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