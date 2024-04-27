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Школьников в оккупации готовят к войне против Украины: подробности

Школьников будут обучать управлению беспилотниками

сегодня, 00:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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С первого сентября 2024 во всех школах на временно оккупированных территориях Украины будет введен новый предмет – курс по управлению БПЛА.

Школьников в оккупации готовят к войне против Украины: подробности

Враг эксплуатирует украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, занятия по управлению беспилотниками будут проходить в специализированных кружках, однако научиться должен каждый ученик.

В Кремле обещают, что каждое учебное заведение будет оснащено учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. К таким занятиям, вероятно, будут привлекаться российские военные.

В Центре сопротивления отметили, что такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования, поскольку привлечение несовершеннолетних к подобным мерам нарушает их право на невмешательство в войну и защиту от военного использования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/u-shkolah-na-tot-okupanty-gotuvatymut-operatoriv-bpla/
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