Что происходит на фронтах: какое значение имеет помощь США

Украина, наконец, не просто дождалась решения американского парламента (оперативного подписанного президентом США) о выделении нам многомиллиардной поддержки, но и начала получать боеприпасы из нового пакета помощи. Между тем, россияне усиливают давление на фронте, надеясь захватить как можно больше территорий до того, как ВСУ начнут применять значительно задержавшуюся помощь. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" происходящее сейчас на военных и дипломатических фронтах.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наша задача – стабилизировать фронт, не бояться рисковать

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что принятый после стольких проволочек в США законопроект о поддержке Украины – это главный итог апреля.

"То, что США не выделяли нам помощь так долго, подстегнуло Европу быть активнее. И активность эта не снизится. Макрофин, который также пойдет нам, очень своевременный. Надо удерживать гривну, выплачивать социалку зарплату военным. Теперь деньги появляются на всё, уже поступают оружие и боеприпасы. Потихоньку ситуация стабилизируется", – констатирует эксперт.

По его словам, на военных фронтах всё сложно, но контролируемо.

"То, что происходит в районе Авдеевке относительно ожидаемо. За исключением разве что того, что враг зашел в Очеретино. В остальном всё было плюс-минус просчитано. Оставить оккупантов планировалось по линии Карловка-Новоселовка Первая (западнее Авдеевки), задержать их в Красногоровке (Марьинское направление). Где-то так и произошло. Ситуация же в районе Очеретино остается динамичной. Мы, увы, расплачиваемся за ошибки, которые совершили ранее. Ошибки некоторых генералов, ошибки общего плана (промедление с той же мобилизацией) и так далее", – отмечает Богдан Мирошников.

Он акцентирует, что потенциальная потеря Очеретино может привести к проблемам на двух участках: в направлении Новогродовки, Покровска, а также – Торецка.

"Надеюсь, что новое военное руководство будет более гибко в планировании оперативно-тактических операций. Иногда реально нужно рисковать", – считает эксперт.

Часовяровское направление, продолжает он, остается тяжелым. Но в последнее время там удалось более-менее стабилизировать обстановку.

Великоновселовское направление активизируется. Россияне пытаются вернуть то, что мы отбили у них в прошлом году.

Угледарское направление – жара в районе Владимировки. Мы на окраине, это нервирует оккупантов. Они не могут строить "железку", под потенциальным ударом такой крупный жд-узел как Волноваха.

"Орки хотят ликвидировать наш плацдарм в том районе. И спокойно строить "железку" от Волновахи на Токмак, что в Запорожской области. Создать полноценный альтернативный канал снабжения, чем тот же Крымский мост. Снабжая группировки на юге не столько через Крым, сколько через Донбасс. К осени-зиме будет ясно, получится ли у них. Надеемся, что нет. Что мы сумеем в паузе между нынешним и следующим вражеским наступлением нанести свои разящие удары", – рассуждает волонтер.

На юге, акцентирует он, два тяжелых направления. Первое — Работино (Запорожская область). Восточнее села ситуацию удалось нормализировать. Сам же населенный пункт оккупанты фактически сравняли с землей. Идут постоянные обстрелы и штурмы, мы отбиваемся, но — дорогой ценой.

Второе горячее направление на юге – Крынки иже с ними. Наш плацдарм на левобережье Херсонщины.

"Недавно нам удалось расширить зону контроля. В ответ оккупанты подтянули туда резервы, пытаются выбить украинских воинов с позиций. Идут тяжелые бои практически круглосуточно. По нам летит всё, что может. Удерживаем руины, зарываемся в землю. Держим", – резюмирует Богдан Мирошников.

На Лиманском направлении (районы Бахмута, Северска и так далее) бои продолжаются, а вот на Купянском стало спокойнее, сообщил эксперт.

"Наша задача – стабилизировать фронт, не боятся рисковать. Не пустить оккупантов вглубь Донецкой области, поджать их на смежных направлениях. Чем быстрее к нам пойдут американские и европейские пакеты помощи, тем легче нам будет. К тем же самолетам (в идеале – не только обещанные в ближайшие месяцы американские F-16, но и шведские Gripen, французские Rafale и Mirage) нужны соответствующие ракеты. Важны и ударные вертолеты. И, конечно, пополнение в армии", – заключает эксперт.

Война переходит в затяжную фазу

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким комментарием:

"То, что Украина, наконец, получила помощь от США – это огромная дипломатическая победа. Поддержка двухпартийная, но – сложная. И с каждым годом получать столь объемные пакеты помощи будет всё труднее. Это вызовы. Нам необходимо быть к ним готовыми, добиваться более мощной двухпартийной поддержки".

По словам политтехнолога, мы более работаем с демократами, чем с республиканцами. А это неверно.

"Следует как раз таки больше работать с республиканцами, среди которых поддержка Украины меньше, чем среди демократов. Аргументировать, что помощь нам — это не только о борьбе с авторитарным миром в лице РФ и помогающих ей Ираном, Северной Кореей, Китаем. Это еще и экономически выгодно. Ведь внутри самих Штатов таким образом наращивается производство. Непроработана нами и тема нарушения РФ религиозных свобод. А это зацепило бы республиканцев", – поясняет эксперт.

Она акцентирует, что война переходит в затяжную фазу, потому нам необходимо углублять усилия, аргументируя необходимость поддержки в США, Европе, Канаде и так далее. Добиваться дальнобойных ракет, ЗРК "Пэтриот", новых систем связи, самолетов, средств РЭБ.

"Если с военной поддержкой всё более-менее стабилизировалось, то с прямой финансовой (в бюджет) будет чем дальше, тем сложнее, – предупреждает Екатерина Одарченко. – Причем, независимо от того, какой будет следующая Администрация в Белом доме. Это надо понимать. Готовится. Искать пути воздействия и пути пополнения украинской казны".

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