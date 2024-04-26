В США рассказали, какие будут последствия для Украины, если Россия захватит Часов Яр

Российские оккупационные войска действительно имеют весьма большие шансы для захвата Часового Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW). При этом американские аналитики считают, что россиянам не удастся захватить город быстро. Захват Часового Яра позволит российским войскам начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины в Донецкой области.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Военные аналитики отметили, что российские наступательные операции к западу от Авдеевки могут предоставить тактические преимущества. А российская наступательная операция по захвату Часового Яра открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед. Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от Покровска.

Отмечается, что даже, если российские тактические успехи заставят украинские войска отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе.

Российское давление на Часов Яр является большим. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года.

Эксперты обращают внимание, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности. Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих успехов.

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