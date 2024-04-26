Российские захватчики продолжают развивать наступление на Авдеевском направлении. После прорыва в Очеретино враг захватил сразу два населенных пункта – Соловьево и Семеновку.

РФ продолжает наступать на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

Украинский военный паблик DeepState отмечает, что теперь в полуокружении вражеских сил находится село Бердичи, где в окрестностях продолжают держать оборону ВСУ.

"Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж и сохранить людей. И, конечно же, не допускать оцепления наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна. Потому что "солдатское радио" знает больше, чем спикера по телевизору", — говорится в сообщении DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.