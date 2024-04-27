Что не так с танками Abrams: почему они больше не помогут ВСУ на фронте

Украина так долго ждала от США 31 танк Abrams, говорилось о том, что именно поставки этой техники могут сыграть чуть ли не решающее значение в войне. И теперь вдруг появилась новость Associated Press о том, что украинское командование приняло решение в непростой ситуации об отводе с линии фронта американских танков Abrams M1A1. Якобы одной из причин такого решения является использование оккупантами БПЛА. Почему Украина могла отвести танки Abrams от линии фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Огневая мощь бронированной техники существенно снизилась

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире "24 канала" заявил, что ВСУ действительно могли отвести от линии фронта американские танки Abrams.

По его словам, огневая мощь бронированной техники существенно снизилась. Эксперт отметил, что и огневая мощь, и актуальность бронированной техники на поле боя опустилась в разы с появлением беспилотных систем.

"Именно поэтому некоторые позиции бронированной техники лучше сохранить для того, чтобы можно было применить на отдельных отрезках под специальные операции", — сказал Юрий Федоренко.

По мнению бойца, в целом то, что беспилотные системы нивелировали актуальность бронированной техники, — хорошая новость, так как российские войска превосходят Силы обороны Украины по количеству бронированных средств — как танков, так и БМП.

Федоренко считает, что, если бы не было БПЛА, это серьезно осложнило бы ситуацию на фронте.

Танки Abrams стали главной целью для российских дронов

При этом эксперты портала Defense Express считают, что танки Abrams M1A1 создавались не для того, чтобы их использовали в пехотных штурмах на поле боя в Украине. Кроме того, ВСУ получили их слишком малое количество и бронемашины не стали "геймченджером".

Эксперты считают, что отвод американских танков с поля боя произошел вследствие того, что они не оправдали ожиданий. Есть целый ряд причин, почему военная техника США не была эффективной на войне в Украине.

"Эти машины разрабатывались и концептуально не предназначались для штурмовых противопехотных задач. Для понимания, осколочно-фугасные и противопехотные боеприпасы в Leopard 2 и Abrams появились только в 2000-х годах", — отметили эксперты.

В итоге эксперты отметили, что на поле боя стоят тысячи сожженных российских танков. При этом Abrams повредили только пять. Следовательно, нельзя утверждать, что именно танки США не пригодны для войны, которая происходит в Украине.

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