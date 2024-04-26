Украина отводит с фронта американские Abrams: что произошло

Украинское командование приняло решение в непростой ситуации об отводе с линии фронта американских танков Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на два военных источника.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии. Однако за это время поле боя значительно изменилось — повсюду начали активно использоваться разведывательные и ударные дроны. Это, в свою очередь, усложнило для Украины защиту танков. По данным агентства, пять из 31 танка уже потеряно.

В материале говорится, что высокопоставленный чиновник в сфере обороны заявил, что распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Поэтому эту военную технику переместили с линии фронта.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", — сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", — пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.

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