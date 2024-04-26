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Украина отводит с фронта американские Abrams: что произошло

Сейчас американские и украинские военные разрабатывают новые подходы для использования техники

сегодня, 08:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинское командование приняло решение в непростой ситуации об отводе с линии фронта американских танков Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на два военных источника.

Украина отводит с фронта американские Abrams: что произошло

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии. Однако за это время поле боя значительно изменилось — повсюду начали активно использоваться разведывательные и ударные дроны. Это, в свою очередь, усложнило для Украины защиту танков. По данным агентства, пять из 31 танка уже потеряно.

В материале говорится, что высокопоставленный чиновник в сфере обороны заявил, что распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Поэтому эту военную технику переместили с линии фронта.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", — сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", — пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.

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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-russia-war-abrams-tanks-19d71475d427875653a2130063a8fb7a
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