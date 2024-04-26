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Россия использует "танки-черепахи": насколько они эффективны

Переработанные российские танки позволяют подвозить пехоту к украинским окопам

26 апреля 2024, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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В начале апреля российские оккупанты начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией.

Россия использует "танки-черепахи": насколько они эффективны

Враг использует на поле боя «танки-черепахи». Фото из открытых источников

Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет использовать их.

Как пишет издание, такие танки не имеют возможности крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты к окопам ВСУ.

Отмечается, что сейчас модернизированные российские танки стали обычным явлением на всем восточном фронте.

"При отсутствии противотанковых систем и артиллерийских боеприпасов в ВСУ для россиян была только одна проблема на поле боя – украинские FPV-дроны. И именно эту проблему россияне решили благодаря "танкам-черепахам". Но времена острого дефицита вооружений в украинской армии подходят к концу, поскольку новые партии американской помощи уже направляются в Украину, включая новые "Джавелины" и артиллерийские снаряды", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/25/the-russian-turtle-tank-is-the-weirdest-armored-vehicle-of-the-war-the-craziest-thing-is-it-might-actually-work/?sh=18f15e4f441f
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