Ракетный удар РФ: как Харьков от сотен жертв спасло чудо, куда целился враг

Этой ночью и под утро страна-агрессор атаковала Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и "Кинжалами". К сожалению ночные "прилеты" не обошли Харьков. Под ударом оказалось медучреждение, в корпусах которого на момент ракетного обстрела находилось люди. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Градоначальник отметил, что на момент атаки в медучреждении находились более тысячи человек – 900 пациентов и 250 человек персонала.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения — в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень — легкая", — детализировал мэр.

Относительно разрушений – от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.

Отметим, ночью 27 апреля российские войска в очередной раз ударили по Украине с помощью крылатых и аэробаллистических ракет. В Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете российского Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который держал курс на юго-восток.

Российские оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике.

В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах Кремля "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии министерства обороны РФ.

"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично произнес российский министр.

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