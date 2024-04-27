Ракетный удар РФ: как Харьков от сотен жертв спасло чудо, куда целился враг

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Кравцев Сергей
Этой ночью и под утро страна-агрессор атаковала Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и "Кинжалами". К сожалению ночные "прилеты" не обошли Харьков. Под ударом оказалось медучреждение, в корпусах которого на момент ракетного обстрела находилось люди. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Удар по Харькову. Фото: ГСЧС
Градоначальник отметил, что на момент атаки в медучреждении находились более тысячи человек – 900 пациентов и 250 человек персонала.
Относительно разрушений – от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.
Отметим, ночью 27 апреля российские войска в очередной раз ударили по Украине с помощью крылатых и аэробаллистических ракет. В Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете российского Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который держал курс на юго-восток.
Российские оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике.
В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков.
Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах Кремля "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии министерства обороны РФ.
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